Il vento degli ultimi giorni ha portato in acqua numerosi atleti atleti provenienti da tante nazioni, in molti hanno già potuto studiare le correnti e le acque del Golfo di Oristano in attesa del Formula Kite World Championship che prenderà ufficialmente il via l’11 e terminerà il 17 ottobre.

Intanto comincia a vele spiegate, è proprio il caso di dirlo, l’undicesima edizione dell’Open Water Challenge.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre chiunque potrà cimentarsi nelle attività previste durante il Wing&Paddle Festival: si terrà la Sinis SUP Marathon, Slalom e Long Distance, i partecipanti sulle tavole da Paddle e da Wingfoil raggiungeranno le acque dell’antica città di Tharros, oggi importante sito archeologico e culturale.

Il 9 e il 10 Ottobre saranno caratterizzate da due giornate in cui all’interno del Green Village si alterneranno le voci più autorevoli degli enti che ogni giorno lavorano sul territorio, ne conoscono le caratteristiche e operano per la tutela dell’ambiente marino e terrestre.

Sostenibilità ambientale, tutela del territorio che ci ospita e del mare che viviamo: sono le chiavi di volta per questa due giorni in cui gli esperti delle diverse associazioni ed enti si confronteranno con il pubblico negli spazi che prenderanno vita a pochi passi dal mare.

Gli enti presenti: IMC con Maura Baroli, l’Area Marina Protetta Sinis Mal di Ventre con Massimo Marras, Sea Me con Valeria Andreotti, il CNR-CRES con Andrea De Lucia, per Med Sea parlerà Vania Statzu. Ai talks parteciperà anche il Alessandro Murana di Flag Pescando e Mauro Steri per Lega Coop. Presente anche il Ceas Oristano, la Cooperativa Sociale nel Sinis con Antonio Ricciu e la Clinica Veterinaria Due Mari con Monica Pais.

Tra gli ospiti interverrà anche Sara Segantin, ambasciatrice di MedSea e una delle fondatrici di Friday’s For Future Italia, che presenterà il suo libro “Non siamo eroi”.

Spazio anche alla cultura, al cibo con i cooking show e agli espositori nell’area dedicata al surf. Si potrà accedere liberamente alle aree dedicate mostrando il Green Pass.

Formula Kite World Championship, il preludio di Parigi 2024.

Dall’11 al 17 Ottobre si terrà il mondiale di FormulaKite World Championship e per la prima volta gli atleti professionisti gareggeranno seguendo il format in vigore anche a Parigi 2024, dove il Kiteboard farà il suo esordio nei Giochi Olimpici e i partecipanti si sfideranno alla ricerca di una medaglia .

Le iscrizioni contano già importanti nomi iridati, tra questi Axel Mazzella, Toni Vodisek, Julia Damasiewicz, Eleanor Aldridge, Sofia Tomasoni, Florian Gruber, Denis Taradin.

A Torre Grande saranno rappresentate tutte le nazioni, dal Cile alla Polonia, dalla Francia all’Estonia passando per l’Indonesia fino alla Nuova Zelanda.

I campioni del Formula Kite World Championship porteranno a casa le preziose ceramiche create dalle mani sapienti degli artisti che operano nell’attività Manis Ceramiche Oristano. Un dono importante, un simbolo della città di Oristano.

L’Open Water Challenge a bordo delle navi Moby-Tirrenia e Grimaldi: rinnovato anche l’importante co-marketing con l’ARST, i bus urbani sponsorizzeranno l’evento. Moby, Tirrenia e Grimaldi hanno attivato degli sconti speciali per tutti i partecipanti.

Media e Marketing. Sui canali social dell’Open Water Challenge è già possibile seguire il percorso verso il Formula Kite World Championship, attivi tutti i canali: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch. La diretta della conferenza stampa si può seguire sulle pagine Facebook di OWC e Directa Sport.

Il sito ufficiale su cui restare costantemente aggiornati è https://www.openwaterchallenge.it/it/

Fondamentale anche per quest’anno il supporto della Regione Sardegna, del Comune di Oristano, della Fondazione Oristano, Fondazione di Sardegna, della Pro Loco e della Capitaneria di Porto di Oristano.