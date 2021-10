Gocce di Rosa, il panettone della Onlus sostiene le donne afghane

Il gruppo teatino è accanto a Nove Onlus per aiutare le donne afghane. Parte del ricavato delle vendite del panettone pandorato al Cerasuolo d’Abruzzo Dop sarà devoluto a sostegno dei progetti di inclusione sociale in Italia.

Un nuovo progetto solidale di Cantina Tollo a sostegno delle donne afghane rifugiatesi in Italia a seguito della presa di Kabul: è Gocce di Rosa, il panettone pandorato al Cerasuolo d’Abruzzo Dop ideato dal gruppo teatino assieme a Nove Onlus, organizzazione non profit di Roma che dal 2012 si occupa di fronteggiare situazioni di emergenza umanitaria, di sviluppo socioeconomico, sostenibile e generativo, progetti di formazione professionale e avvio al lavoro, supporto alla micro-imprenditoria e all’educazione di base.

Parte del ricavato delle vendite del panettone Gocce di Rosa andrà a sostegno dei progetti di Nove Onlus in Italia dedicati alle donne afghane fuggite dalla loro terra d’origine, che si articolano nella creazione di una rete di assistenza per fornire alloggio, formazione e quanto necessario a inserire nel contesto sociale italiano i rifugiati portati in salvo attraverso un’evacuazione di emergenza da Kabul.

“La sostenibilità sociale è una delle pietre miliari dell’operato di Cantina Tollo – dichiara il Presidente Tonino Verna – strettamente connesso al nostro carattere di realtà cooperativa. Un aspetto, questo, che si declina in iniziative di valore volte a tutelare i diritti primari di ogni individuo. In questo percorso abbiamo scelto Nove Onlus perché da tempo porta avanti progetti di sviluppo e assistenza umanitaria con trasparenza e professionalità, costituendo un ponte tra Italia e Afghanistan”.

advertisement

“Il percorso di integrazione sociale delle donne afghane – continua Flavia Mariani consulente per la Comunicazione, PR & Media Relations di Nove Onlus – sarà duraturo e delicato e necessita di grande aiuto nel lungo termine. Siamo profondamente grati a Cantina Tollo per il sostegno solidale che ci ha dedicato con Gocce di Rosa, un progetto che restituisce centralità non solo all’Emergenza Afghanistan ma anche alla vulnerabilità del mondo femminile”.

Il panettone pandorato al Cerasuolo d’Abruzzo Dop Gocce di Rosa di Cantina Tollo sarà in vendita al prezzo di 19 euro a partire dal mese di novembre.