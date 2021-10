Giornata morti sul lavoro ANMIL. Paolo Capone, Leader UGL: “Sicurezza dei lavoratori sia priorità dell’agenda politica”





“Domenica 10 ottobre si terrà la 71ª edizione edizione della Giornata ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, un’occasione importante per riaffermare che la sicurezza dei lavoratori deve diventare la priorità all’interno dell’agenda politica.

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nei primi 8 mesi del 2021 sono state 772. Numeri agghiaccianti che non possono essere tollerati. Come UGL auspichiamo una riforma complessiva volta a realizzare il coordinamento regionale delle Banche Dati (Inps, Inail, Istat, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute) per garantire una maggiore efficienza ed efficacia degli interventi.

Infine, è necessario prevedere programmi di formazione volti a rafforzare la cultura della sicurezza a cominciare dalle scuole. La manifestazione dell’UGL ‘Lavorare per vivere’, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul dramma delle morti sul lavoro.

advertisement

Diciamo Basta a queste stragi silenziose”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in vista della 71ª edizione della Giornata ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che si terrà domenica 10 ottobre.