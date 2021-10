Giochi online: dai MOBA alle slot, il divertimento è digitale

Alcuni conoscevano già molto bene il mondo dei giochi online, altri l’hanno scoperto durante la pandemia. Il risultato è che la maggior parte degli italiani oggi sfrutta la Rete per divertirsi, dedicandosi ai videogiochi o al gioco d’azzardo. Ma come mai l’intrattenimento digitale attira così tanto? Per rispondere a questa domanda basta dare un’occhiata ai numerosi vantaggi che la connessione offre.

Varietà di divertimento

Essendo uno spazio pressoché illimitato, è pressoché impossibile non trovare qualcosa che faccia al caso proprio. Si può dare un’occhiata agli ultimi giochi usciti per scoprire le ultime tendenze, oppure approfondire uno o più generi che si preferiscono, o ancora consultare le offerte. Chi non prova interesse verso i videogiochi può orientarsi su piattaforme come Zet Casino, che offre ai propri iscritti oltre 3500 giochi da casinò: poker, slot machine, baccarat, roulette e blackjack sono solo alcune delle tipologie di titoli disponibili.

Costo basso

Per molti è difficile associare i giochi online a un costo contenuto, in realtà nella maggior parte dei casi la spesa iniziale è bassa o nulla. Su portali come Steam o Instant Gaming vengono spesso lanciate promozioni di giochi gratuiti o fortemente scontati, mentre nei casinò online viene quasi offerto un bonus di benvenuto al primo deposito. In più, i giri gratis permettono di continuare a giocare alle slot senza dover spendere un centesimo.

Comodità

La parte migliore di giocare online è la comodità: non serve uscire di casa e recarsi in sale LAN o aree dedicate al gioco d’azzardo per divertirsi. Basta accendere il computer, il tablet o lo smartphone, e collegarsi al portale che si preferisce. Oltre a risparmiare molto tempo, si evita così anche di spendere soldi nel trasporto e di essere limitati dalle condizioni atmosferiche, dal periodo dell’anno e dall’orario. Le piattaforme di gioco sono infatti sempre disponibili, anche alle quattro di notte oppure a Pasqua.

Socializzazione

Recarsi in un qualsiasi locale significa per forza avere a che fare con altre persone, che non sempre sono simpatiche e gentili. Collegandosi da casa, la scelta se interagire o meno con gli altri sta all’utente: c’è chi preferisce non avere distrazioni dal gioco e chi vuole scambiare due parole in chat. Non è difficile nemmeno farsi nuovi amici, grazie alla certezza di avere già almeno un interesse in comune.

Possibilità di vincita

Il gioco può essere un hobby remunerativo. In Italia già da anni esistono tornei di eSports (soprattutto per videogiochi di genere MOBA come League of Legends o FPS come Overwatch) che ricompensano i vincitori con generosi premi in denaro o in prodotti di alta tecnologia come computer, schede grafiche e tablet. Nei casinò online le vincite sono limitate al denaro ma possono essere ben più alte, arrivando anche a milioni di euro elargiti in un’unica soluzione.

Sicurezza

Negli ambienti pubblici, tutto può succedere e si è sempre esposti a un minimo di rischio. La preoccupazione aumenta se si ha appena vinto una grossa somma grazie a qualche slot machine, o se è necessario fornire i propri dati al casinò terrestre in cui ci si trova, senza avere alcuna certezza che non finiranno a terzi. Tutto questo viene minimizzato online, a patto che si abbia cura di scegliere un casinò online sicuro e affidabile. I siti devono sempre riportare la Privacy Policy e una pagina con i Termini e Condizioni, ed è anche possibile effettuare una ricerca su Google per leggere le opinioni degli altri giocatori. Un altro vantaggio sono le transazioni elettroniche, che sono rapide e rintracciabili, e i numerosi metodi di pagamento accettati.

Conclusioni

Agli italiani la sfida alla fortuna piace e la Rete offre grandi possibilità di scelta e tanti vantaggi di cui approfittare. La pandemia ha accelerato lo spostamento verso il digitale e, per quanto la ludopatia sia una realtà, è comprovato che tocchi maggiormente i soggetti già a rischio dipendenza. I casinò online più popolari sono da sempre attivi per combatterla e offrire ai propri utenti un’esperienza di gioco sicura e rilassata.