Giba, denunciato uomo per percosse

Ieri a Giba i Carabinieri hanno denunciato un 64enne del posto per danneggiamento e percosse. L’uomo con precedenti denunce a carico, il 29 luglio, trovando il parcheggio di fronte alla sua abitazione occupato, e pretendendolo liberto, ha urtato volontariamente e ripetutamente la macchina parcheggiata.

L’Alfa Romeo è di proprietà di un 30enne di Nuxis domiciliato a Giba, che una volta intervenuto è stato colpito dal 60enne con il manico di una zappa.

Il fatto che il denunciato fosse solito parcheggiare il proprio mezzo in quella sede non significa che possa essere intervenuta una sorta di usucapione sulla pubblica via.