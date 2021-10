GdF Nuoro: a Bolotana sequestrata oltre una tonnellata di infiorescenze di canapa

Nei giorni scorsi i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro, nell’ambito della costante attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al sequestro di 1.214 Kg di infiorescenze di canapa stoccati in una Capannone sito nella piana industriale di Bolotana e alla denunzia a piede libero di un giovane imprenditore agricolo di quel territorio.

L’attività di servizio, finalizzata al costante monitoraggio dei soggetti che pongono in essere la coltivazione di canapa sativa light, ha consentito di individuare un capannone nel quale venivano poste in essere lavorazioni ulteriori rispetto a quelle consentite dalla legge.

Infatti, all’atto dell’accesso sono stati individuati diversi dipendenti dell’azienda intenti alla separazione dalle piante di piccole parti, contenenti esclusivamente infiorescenze. Il prodotto così ottenuto era stato stoccato in numerosissime scatole di cartone, pronto per la spedizione.

L’intensificazione dei controlli da parte dei militari del Comando Provinciale di Nuoro, che ha portato negli ultimi giorni a diversi sequestri di ingenti quantitativi di canapa, è finalizzato a scongiurare che una parte del raccolto, proveniente da piantagioni legali, venga destinato al mercato nero delle sostanze stupefacenti derivanti dalla coltivazione di cannabis light.