Franco “8 miliardi per il taglio del cuneo fiscale”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo un cuneo fiscale molto ampio, nel disegno di legge di Bilancio abbiamo portato risorse disponibili per la riduzione del prelievo fiscale a 8 miliardi annui. Le modalità di attuazioni del taglio al prelievo verranno definite nelle prossime settimane”. Così Daniele Franco, ministro dell’Economia e delle Finanze, intervenuto alla Giornata Mondiale del Risparmio.

“Gli obiettivi della manovra di Bilancio sono sostenere l’economia e la società nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine – ha sottolineato Franco -. Le prospettive economiche sono favorevoli, migliori delle attese ma ci sono rischi a ribasso legati all’evoluzione della pandemia, all’andamento della domanda mondiale dei materiali componenti e ai prezzi dell’energia. In Italia vediamo un forte dinamismo degli investimenti, delle esportazioni, la ripresa dei consumi e un andamento via via positivo dell’occupazione. Fondamentale che la ripresa sia rapida e che si rafforzi strutturalmente la crescita economica”, ha spiegato il ministro.

(ITALPRESS).