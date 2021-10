Formula Kite World Championship, terza giornata di regate

Terza giornata di regate nel campo gara allestito nel Golfo di Oristano a Torre Grande. Oggi, 15 ottobre si sono disputate ben 28 gare per l’ultima manche di qualificazioni: 10 femminili e 18 maschili.

Il francese Axel Mazella è andato a prendersi il primo posto della classifica maschile mentre Theo De Ramecourt va in seconda posizione seguito da Maximilian Maeder, portabandiera di Singapore.

L’Italia scala il ranking fino al quarto posto con Riccardo Pianosi mentre il quinto va all’inglese Connor Bainbridge.

Tra le donne resta invariato il podio della giornata di ieri, con l’americana Daniela Moroz a cui seguono le due francesi Lauriane Nolot e Poema Newland. Al quarto posto l’inglese Ellie Aldridge e al quinto la polacca Julia Damasiewicz.

Sono questi i risultati prima del protest time.

I primi 30 della classifica di oggi andranno a comporre la Gold Fleet, da dove verranno selezionati i migliori 14 per la Silver Fleet fino ad arrivare alle fasi finali di domenica.

La classifica completa donne: https://www.formulakite.org/sailwave/liveresults_women.htm

La classifica completa uomini: https://www.formulakite.org/sailwave/liveresults_men.htm

“E’ stata una giornata molto impegnativa con un vento perfetto e 28 regate a chiusura del round di qualificazione” commenta Mirco Babini Presidente della Federazione Internazionale del Kiteboarding IKA e Presidente di CKWI (Classe Nazionale di Kiteboarding e Wingfoil). “Da domani Gold, Silver e Bronze per un grande spettacolo in diretta mondiale da Torre Grande con il commento tecnico dello staff IKA e di Tiger Tyson, giovane promessa del kite mondiale che al momento non può gareggiare.”

“Vedere i kitefoil dei campioni mondiali solcare le nostre acque è una sensazione impagabile”, afferma soddisfatto Eddy Piana, organizzatore dell’OWC. “Il Mondiale che Torre Grande ospita questi giorni è solo l’inizio di un percorso che porterà l’Open Water Challenge ad accompagnare i grandi sportivi verso il 2024”.

Il programma del “Formula Kite World Championship”:

Sabato 16 ottobre: ore 10:00 Rider’s meeting e alle 12:00 partenza del Formula Kite World Championship. Domenica 17 ottobre- ore 11:00 fasi finali; ore 16:00 premiazioni e alle 17:00 Cerimonia di chiusura

Fondamentale anche per quest’anno il supporto della Regione Sardegna, del Comune di Oristano, della Fondazione Oristano, Fondazione di Sardegna, della Pro Loco e della Capitaneria di Porto di Oristano.

