Fondo Impresa Donna: 40 milioni a sostegno delle imprenditrici.

CONFARTIGIANATO IMPRESE SARDEGNA – 40 milioni di euro per sostenere l’impresa femminile anche in Sardegna. Al via il Fondo del Governo che potrà crescere fino a 400milioni. Nell’Isola 39mila donne imprenditrici, quasi 6mila le artigiane.

Maria Amelia Lai (Presidente Confartigianato

Sardegna): “Le donne si mettono sempre di più in proprio puntando su

settori tradizionalmente maschili”.

Sono quasi 39mila le imprenditrici donne in Sardegna, cresciute, tra

il 2019 e 2021, dello 0,1%. Aumentano anche le imprese artigiane

femminili, di poco sotto le 5.900 unità che hanno registrato un

incremento dello 0,3% e che rappresentano il 15,2% delle realtà

produttive femminili. Crescono anche le giovani imprese artigiane

condotte da donne under 35 (657, +15,2%) e quelle guidate da straniere

(235, +11,1%).

Nonostante la crisi imposta dalla pandemia, queste aziende nell’Isola

dimostrano ancora una importante vitalità. Lo attestano i dati del

dossier elaborato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese

Sardegna, che ha rielaborato i numeri sulle donne imprenditrici

provenienti da Infocamere tra il 2019 e 2021.

advertisement

La vena imprenditoriale delle artigiane sarde si fa più forte

soprattutto nel comparto dei servizi alle persone (2.411 attività),

della ristorazione (656), dell’alimentazione (485) e

dell’abbigliamento (212). Molto positiva la crescita nel settore

informatico (156 e +4.0%) mente un segno negativo arriva invece dal

settore manifatturiero (168 e -5,5%) e dei trasporti (140 e -3,4%).

“Essere donna-imprenditrice è molto diverso dall’essere imprenditori

ed è senz’altro molto più complesso in un mondo dell’impresa che non è

a misura di donna – afferma Maria Amelia Lai, Presidente di

Confartigianato Imprese Sardegna – le donne portano in azienda

qualcosa di diverso rispetto ai colleghi uomini.

La valorizzazione di genere all’interno delle imprese e delle Associazioni di Categoria

rappresenta un’opportunità di crescita anche per l’economia sarda”.

“Le donne si mettono sempre di più in proprio puntando su settori

spesso tradizionalmente maschili – continua la Presidente Lai –

sfatando così uno stereotipo ormai superato. Inoltre, in un momento di

crisi come quello attuale, le donne sembrano reagire meglio degli

uomini anche per ciò che riguarda la dinamica dell’occupazione: contro

un andamento negativo nazionale dell’occupazione maschile negli ultimi

anni, pari al 4,8%, si rileva una crescita dell’1,6% dell’occupazione

femminile artigiana tra 2008 e 2012, proprio in piena congiuntura

economica”.

Le misure a sostegno dell’imprenditorialità delle Donne

E per sostenere questo tipo di imprese, dal Governo sono in arrivo 40

milioni di euro in tutta Italia. E’ questa la dote assegnata per il

2021 e il 2022 al Fondo per il sostegno dell’impresa femminile

previsto dal Decreto firmato dal Ministero dello Sviluppo di concerto

con il Ministero dell’economia e il Ministero per le pari opportunità.

Si tratta di risorse già indicate dalla Legge di bilancio 2021 e che

potranno essere integrate con ulteriori 400 milioni, secondo quanto

previsto dal PNRR.

“Un provvedimento più che mai necessario – sottolinea la Presidente di

Confartigianato Imprese Sardegna – nonostante la grande capacità di

resilienza, l’imprenditoria femminile ha molto sofferto le conseguenze

economiche della crisi pandemica”. “Le misure del Decreto – spiega -prevedono percorsi agevolati di accesso alle risorse economiche, la

cui mancanza è uno dei principali fattori che ostacola le iniziative femminili, e possono stimolare la capacità imprenditoriale delle

donne, anche di quelle che con la pandemia sono state espulse dal

mercato del lavoro”. “Incentivare la partecipazione femminile

all’attività d’impresa – conclude la Lai – supportandone le competenze

e la creatività per l’avvio di nuove iniziative economiche e la

realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo

perduto e finanziamenti agevolati, è la strada giusta per una società

più equa e inclusiva”.

Fondi dedicati alle creatrici d’impresa: i requisiti utili

Nel dettaglio, le risorse previste per il Fondo Impresa Donna sono

rivolte a coloro che intendono creare un’impresa e a chi vuole

consolidare la propria azienda.

Gli aiuti a fondo perduto o finanziamenti agevolati dovranno servire

per la nascita o il consolidamento delle imprese, la diffusione della

cultura imprenditoriale e la formazione. Sono quattro le categorie di

impresa beneficiarie:

– cooperative e società di persone con ameno il 60% di donne socie;

– società di capitale con quote e componenti del consiglio di

amministrazione per almeno due terzi di donne;

– imprese individuali la cui titolare è una donna;

– lavoratrici autonome.

I settori di attività interessati quelli di industria, artigianato,

trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo per

programmi di investimento da realizzare entro due anni e con un tetto

di spese ammissibili fissato a 250mila euro per nuove imprese e fino a

400mila per quelle già esistenti.

In caso di creazione di un’impresa, i contributi a fondo perduto

possono raggiungere un massimo di 100mila euro di spese, con una

copertura prevista dell’80%. In caso di donne disoccupate la copertura

prevista sale al 90%. Se il progetto prevede spese oltre il limite dei

100mila euro e fino ai 250mila euro, la copertura scende al 50%.

Requisiti per il consolidamento delle imprese

Per le imprese costituite da minimo un anno e massimo tre: il 50% come

fondo perduto e per un altro 50% come finanziamento agevolato di 8

anni a tasso zero, fino all’80% delle spese ammissibili;

per le imprese con più di tre anni: contributi a fondo perduto per le

spese di capitale circolante; finanziamento agevolato per le spese di

investimento; voucher fino a 5mila euro per impresa per in assistenza

tecnica e di gestione dell’impresa. Di questi, 3mila euro sono per i

servizi Invitalia.

Gli incentivi del Fondo Impresa Donna sono cumulabili con altri aiuti

di Stato. Le agevolazioni possono essere utilizzate per impianti,

macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, immobilizzazioni

immateriali, servizi cloud per la gestione aziendale, personale

dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data

di presentazione della domanda e impiegato nell’iniziativa agevolata.

Con una dotazione di 6,2 milioni il Fondo sostiene anche iniziative di

promozione dell’imprenditoria femminile nelle scuole e nelle

università, attività di orientamento e formazione verso percorsi di

studio nelle discipline scientifiche e ‘azioni di comunicazione per

diffondere la cultura femminile d’impresa’.

Si attendono ora dal Ministero dello Sviluppo economico le indicazioni

su tempi e modalità per la presentazione delle domande di accesso ai

contributi previsti dal Fondo.

WWW.CONFARTIGIANATOSARDEGNA.IT