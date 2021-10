Ezio Bosso da collezione: il primo cofanetto filatelico con LP.

POSTE ITALIANE: A CAGLIARI E NEL SUD SARDEGNA IL COFANETTO CON CARTELLA FILATELICA E LP IN VINILE DEDICATI A EZIO BOSSO

Cagliari, 7 ottobre 2021 – Arriva anche nel Sud Sardegna il cofanetto con cartella filatelica e LP in vinile dedicato a Ezio Bosso; disponibile in piazza del Carmine e presso la sede di San Sperate. Si tratta del primo prodotto filatelico abbinato ad un album in vinile, ed è disponibile presso l’ufficio postale con sportello filatelico di Piazza del Carmine a Cagliari, presso la sede di San Sperate e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, oltre che sul sito.

Con questa iniziativa, Poste Italiane ha voluto dare seguito all’emissione di maggio scorso del francobollo dedicato al musicista, direttore d’orchestra, compositore e pianista, nel 50° anniversario della nascita, con la realizzazione di una cartella filatelica che contiene il francobollo singolo, la quartina di francobolli, la cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione.

Prodotto di pregio, unico nel suo genere, numerato e a tiratura limitata, il cofanetto contiene, oltre alla cartella filatelica, un disco in vinile a 33 giri, “Flowers”, appositamente realizzato dalla Sony Music in soli milleduecento esemplari numerati con alcuni dei brani più celebri (I’mBorn Child (African Skies), Before the Sea, Snow, A nocturne for Piano, Thunders and Lightnings, Allegro Molto, Rain, In Your Black Eyes, Le Nozze di Figaro, K. 492: Ouverture).