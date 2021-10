Esordio discografico per Chiara De Lorenzo

È disponibile in streaming e digital download il brano "Tu sei una parte di me" di Chiara De Lorenzo, giovane interprete della scuola genovese ai suoi esordi.

Un brano pop mozzafiato, eseguito con la giusta dose di emozione e sentimento, dove le capacità vocali ed interpretative di Chiara riescono ad emergere in pieno.

Il brano è stato scritto da Chiara con il supporto del cantautore e produttore discografico Ciro Imperato, prodotto da Tilt Music Production e distribuito da Sony/The Orchard.

Biografia

Chiara De Lorenzo è una giovanissima interprete e cantautrice di 19 anni, della scuola genovese e Tu sei una parte di me è il primo singolo ed al momento sono in preparazione dei nuovi progetti discografici

Official Audio: https://www.youtube.com/watch?v=PiamtvY554A

Ascolta e Download anche su: https://orcd.co/chiaradelorenzo_tuseiunapartedime