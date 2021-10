Eredi Gnutti Brescia: elezioni per il rinnovo delle Rsu

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu nell'azienda Bresciana Eredi Gnutti del gruppo EGM, un'importante realtà metalmeccanica tra i leader in Europa nella produzione di barre in ottone e nastri in rame, dall'ottone al bronzo e leghe speciali.