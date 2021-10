Emanata l’Ordinanza per Ispezione cavi a Santa Teresa Gallura.

La Capitaneria di Porto di La Maddalena rende noto che La Soc. “SUBMARINER s.r.l”., nel periodo compreso tra il 04.10.2021 e il 17.10.2021, effettuerà operazioni di controllo e manutenzione dei cavi di collegamento SA.PE.I, SA.CO.I. e SAR.CO nei tratti di mare antistanti la spiaggia di “Rena Bianca”, Comune Santa Teresa Gallura (SS) e nel porto di Santa Teresa Gallura (SS).

L’intervento verrà effettuato avvalendosi della collaborazione di n. 3 operatori tecnici subacquei e dell’unità denominata “MATLEY”.

Tutte le unità in transito nei pressi delle zone soggette alle attività predette, nel periodo sopra indicato, dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza minima di mt. 100 dalla sopra citata unità di appoggio e/o dal personale operante, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo, ovvero per evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni.

