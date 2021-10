Sabato e domenica sarà attivo il servizio consolare per i cittadini kirghizi residenti nell’area di Cagliari che consentirà di registrarsi per il voto a distanza.

In occasione delle Elezioni parlamentari in Kirghizistan, previste per il 23 e 24 ottobre prossimi, le Acli della Sardegna e il Crei hanno predisposto un servizio consolare per i cittadini kirghizi residenti nell’area di Cagliari che consentirà la raccolta dei dati biometrici necessari per poter votare regolarmente.

Gli interessati potranno presentarsi in via Roma 173 a Cagliari, presso la sede delle ACLI, nei seguenti orari

– sabato 23 ottobre – dalle ore 9.00 alle ore 20.00;

– domenica 24 ottobre – dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Ufficio stampa Crei Acli

0708006302

creiosservatorioregionale@gmail.com