Droga e società. Verità e prevenzione

Il gruppo Interazione, con una conferenza on line, spiegherà alcuni risvolti, spesso sconosciuti, legati all'utilizzo di droga dei quali non sempre si è disposti a parlare

Tornano le conferenze del gruppo Interazione. Tornano con un argomento che necessita di essere più ampiamente trattato affinché si comprenda al meglio quali aspetti sociali siano coinvolti in esso: la droga! Non è la prima volta che il tema viene trattato dal gruppo civico Interazione, ma poiché ci sono tanti risvolti legati all’uso e abuso di droga, così come la necessità sempre più importante, di fare prevenzione, è necessario far conoscere alle persone vari aspetti legati all’assunzione e utilizzo della droga nella nostra società.

Al fine di facilitare la partecipazione delle persone è stato scelto di tenere la conferenza via web, sulla piattaforma zoom. La data sarà lunedì 18 ottobre alle 20:00. A susseguirsi saranno alcuni dei rappresentanti del gruppo Interazione ma anche illustri conoscitori del mondo della droga e dei risvolti sociali legati al suo consumo. A susseguirsi infatti saranno il dott. Mohamad Doreid, rappresentante europeo per la sezione cultura dell’Unione Culturale Libanese nel Mondo. Tratterà l’argomento di droga e fanatismo, mostrando l’impiego della droga in ambito terroristico. Gli farà seguito Nicola Oi, rappresentante in Sardegna della Chiesa di Scientology, il quale esporrà alcune ricerche effettuate dal fondatore della religione L. Ron Hubbard proprio sull’impiego di droga in alcuni specifici ambiti della nostra società. Altro ospite sarà il Prof. Franco Camba, docente dell’Istituto Euromediterraneo di Scienze Religiose e Storiche. Esporrà il tema facendo porre l’attenzione sui risvolti sociali determinati dal consumo di droga. Infine Oreste Depaoli, presidente nazionale di Fondazione per un Mondo libero dalla droga, parlerà dell’importanza di fare prevenzione, far conoscere i reali effetti di ogni singola droga ed impegnarci affinché l’uso e abuso cessino.

Il gruppo Interazione sta portando avanti da anni tematiche sociali col fine di creare momenti di riflessione su argomenti che fanno parte della quotidianità e nella speranza di dare un contributo affinché si crei nelle persone una rinnovata voglia di scoprire il bello dei valori innati in ognuno di noi. Il link del sito del gruppo dal quale poi entrare nella riunione è il seguente:

advertisement

https://sardegnainterazione.it/2021/10/14/droga-e-societa-verita-e-prevenzione/

In alternativa si può partecipare alla conferenza entrando direttamente dal link di zoom:

https://us02web.zoom.us/j/3762422649?wd=L2hWUGlMWHJjcTVWTEQ3bGs2TTRuUT09

ID riunione: 376 242 2649 Passcode: 19082021