Dorgali: riapre centro per l’impiego

Cagliari, 6 ottobre 2021 – Riaprirà venerdì prossimo 8 ottobre la sede staccata di Dorgali del Centro per l’impiego di Nuoro, chiusa ieri temporaneamente per via di un problema all’impianto elettrico. I tecnici dell’Aspal sono già al lavoro per sistemare l’impianto e consentire la riapertura dell’ufficio venerdì.

“Abbiamo chiuso temporaneamente l’ufficio ma non i servizi offerti” ha detto la Direttrice dell’Aspal Maika Aversano spiegando che tutti gli operatori del Centro per l’impiego di Nuoro e della sede di Dorgali, hanno continuato e continueranno a lavorare da remoto garantendo i servizi a tutti.

La riapertura della sede di Dorgali consentirà nuovamente a coloro che per particolari urgenze non possono essere seguiti online, di prendere un appuntamento e recarsi nell’ufficio del paese anziché nella sede di Nuoro.

“L’Aspal – ha precisato inoltre la Direttrice generale – ha già da tempo avviato delle interlocuzioni col Comune di Dorgali per trovare un nuovo spazio per ospitare il Centro per l’impiego. Queste interlocuzioni – interrotte per via della tornata elettorale – saranno riprese prima possibile”