Domani ultima giornata del FIND 39 con la serata Finder

Serata FINDER e la prima nazionale di "Same Same" DOMANI il 24 ottobre dalle 20 al Teatro Massimo di Cagliari per l'ultima giornata del FIND 39 organizzato da Maya Inc: in scena i lavori di tre giovani coreografi e la creazione di Karine Ponties ispirata a Buster Keaton

FIND 39

XXXIX Festival Internazionale Nuova Danza

“Alive And Kicking”

Serata FINDER e la prima nazionale di “Same Same” DOMANI (domenica 24 ottobre) dalle 20 al Teatro Massimo di Cagliari per l’ultima giornata del FIND 39 / XXXIX Festival Internazionale Nuova Danza organizzato da Maya Inc: in scena i lavori di tre giovani coreografi e la creazione di Karine Ponties ispirata a Buster Keaton – produzione Temporary Collective and Dame de Pic/Cie Karine Ponties (Repubblica Ceca/Belgio).

Il Progetto FINDER 2021 – in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza – per la promozione della giovane danza d’autore propone (a conclusione della residenza artistica nello spazio Si ‘e Boi di Selargius) le brevi pièces di Francesca Grimieri De Ioanni, Marzia Turnaturi e Dong Zhang frutto di una ricerca sui nuovi linguaggi e le estetiche del contemporaneo.

“Same Same” con ideazione e coreografia di Karine Ponties vede protagoniste la regista teatrale Petra Tejnorová e la danzatrice di punta della scena ceca Tereza Ondrova per un’indagine sui «limiti e confini dello humor più sottile, dell’ironia e dell’assurdo senza perdere di vista la complessità delle relazioni umane: nonostante la leggerezza della forma, lo spettacolo ci commuove con la sua profondità e sincerità».

Un intrigante trittico STASERA (sabato 23 ottobre) dalle 21 al Teatro Massimo di Cagliari, con “Il Tempo Sospeso – studio” di Estemporada/Versiliadanza (Sardegna/Toscana), inedita coreografia di Livia Lepri e Angela Torriani Evangelisti ispirata alla figura e all’opera di Maria Lai, poi la prima nazionale de “La Schiaccianoci” dell’ASMED / Balletto di Sardegna con ideazione, regia, drammaturgia e coreografia di Luca Massidda e “incursioni” e effetti sonori di Marco Caredda, e infine “Welcome to Italy” di e con Sara Pischedda e Luca Castellano (ASMED / Balletto di Sardegna) per una riflessione su stereotipi e falsi miti sul Belpaese.

Cala il sipario sul FIND 39 / XXXIX Festival Internazionale Nuova Danza organizzato da Maya Inc con la direzione artistica di Cristiana Camba e lo slogan “Alive And Kicking” a sottolineare la ferma volontà di lottare per restare “vivi e scalpitanti” nonostante le difficoltà, e non smettere di ballare: DOMANI ( domenica 24 ottobre ) dalle 20 l’ultima intensa giornata al Teatro Massimo di Cagliari con la Serata FINDER realizzata in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza e le creazioni di tre giovani coreografi – Francesca Grimieri De Ioanni, Marzia Turnaturi e Dong Zhang (in residenza dal 19 al 23 ottobre allo spazio Si ‘e Boi di Selargius) poi la prima nazionale di “Same Same” con ideazione e di Karine Ponties – produzione Temporary Collective and Dame de Pic / Cie Karine Ponties – Repubblica Ceca/Belgio). Sul palco la regista teatrale Petra Tejnorová e la danzatrice di punta della scena ceca Tereza Ondrova, per un’indagine su «limiti e confini dello humor più sottile, dell’ironia e dell’assurdo senza perdere di vista la complessità delle relazioni umane: ispirato a Buster Keaton» – si legge nella presentazione – «nonostante la leggerezza della forma, “Same Same” ci commuove con la sua profondità e sincerità».

Riflettori puntati sui giovani talenti con il Progetto Finder 2021 – che si inserisce nella lunga tradizione del FIND / Festival Internazionale Nuova Danza ideato da Paola Leoni, fin dall’inizio attento alle espressioni e alle declinazioni della danza contemporanea italiana e internazionale, con una particolare attenzione verso i coreografi emergenti e le nuove generazioni.

Nel 2013 l’opera di supporto, valorizzazione e promozione alla nuova e giovane coreografia ha assunto una forma più definita nel Progetto FINDER che intende favorire la realizzazione di progetti coreografici ispirati alla contemporaneità. La trentanovesima edizione del FIND prosegue la collaborazione pluriennale con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, offrendo a tre studenti dell’ultimo anno del corso di coreografia un periodo di residenza, di sperimentazione e ricerca.

Il Progetto FINDER 2021 porta in scena i lavori di Francesca Grimieri De Ioanni, Marzia Turnaturi e Dong Zhang: i tre giovani coreografi esordienti, studenti diplomandi dell’Accademia, firmano tre performances brevi create durante la residenza FINDER (con la supervisione di Francesca La Cava, docente AND, coreografa, danzatrice e direttrice artistica del Gruppo e-Motion) caratterizzate da linguaggi coreografici innovativi, coerenti con il carattere spiccatamente contemporaneo del FIND.

Suggellerà il FIND 39 / XXXIX Festival Internazionale Nuova Danza DOMANI ( domenica 24 ottobre ) alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari “Same Same”, una creazione della coreografa Karine Ponties (BE/FR), interpretata da Tereza Ondrová e Petra Tejnorová, con disegno luci e consulenza artistica di Guillaume Toussaint Fromentin (BE): una pièce tra ironia e poesia, suggestioni teatrali e cinematografiche e arte coreutica, prodotta da Temporary Collective / Daniela Řeháková (CZ) e Dame de Pic / Anne Nicolle (BE), in co-produzione con TANEC PRAHA festival (CZ) e Le 140 (BE), con il supporto del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca (CZ), della Città di Praga (CZ), di ALT@RT (CZ) e di Truc Sphérique/Stanica Žilina, e del Ministero della Cultura della Fédération Wallonie-Bruxelles (BE).

“Same Same” nasce dalla collaborazione fra tre artiste – la coreografa Karine Ponties, la regista teatrale Petra Tejnorová e la danzatrice Tereza Ondrova – accomunate dall’interesse per la natura umana, le molteplici relazioni che si instaurano tra i singoli individui, in una visione del mondo caratterizzata dal gusto per l’ironia e dalla capacità di apprezzare i paradossi e le incongruenze del reale.

«Un airone appollaiato sulle canne, legato dalle sue stesse piume, cade in pezzi. Un’aquila vola tracciando larghi cerchi con ritmo costante, appena prima di liquefarsi. È questo, il loro lato selvaggio» si legge nelle note di presentazione dello spettacolo, una performance sorprendente e avvincente ispirata allo stile surreale e ai personaggi stralunati e malinconici di Buster Keaton.

«Nulla definisce meglio gli esseri umani se non la loro disposizione a compiere azioni insensate con l’intento di ottenere risultati altrettanto improbabili» – sottolinea Karine Ponties. «In un mondo in cui la razionalità è solo una gradevole facciata, l’irrompere del nonsenso ci conduce ad affrontare la nostra relazione con l’idea di normalità, ci consente di aprirci a sentieri inesplorati. In un punto tra l’esaurimento e un calo di tensione, due donne – esposte l’una all’altra come un palindromo riflesso in uno specchio deformante – perdono la propria direzione e ritrovano vitalità attraverso l’animale selvaggio che è in loro».

IN SCENA

Omaggio a Maria Lai e una inedita rilettura della favola de “Lo Schiaccianoci” oltre alle “divagazioni” sull’immagine del Belpaese STASERA ( sabato 23 ottobre ) dalle 21 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne del FIND 39: si ispira alla figura e alle opere dell’artista di Ulassai “Il Tempo Sospeso”, da un’idea di Livia Lepri, che firma la coreografia insieme con Angela Torriani Evangelisti (coproduzione di Estemporada e Versiliadanza – tra Sardegna e Toscana) mentre il danzatore e coreografo Luca Massidda ne “La Schiaccianoci” propone la sua versione “femminista” e inclusiva della storia, con un “Passo a Tre” sulle note di Pëtr Il’ič Čajkovskij con le incursioni sonore di Marco Caredda (produzione ASMED / Balletto di Sardegna). Chiude la serata – invece de “Les Affranchies” di Art Mouv’ (Francia) – “Welcome to Italy” di e con Sara Pischedda e Luca Castellano – una performance coinvolgente e ironica che gioca con gli stereotipi per mettere in luce le contraddizioni ma anche le straordinarie risorse, il fascino, la storia e perfino la tradizione culinaria dell’Italia tra passato, presente e futuro (produzione ASMED / Balletto di Sardegna).

Il FIND 39 / XXXIX Festival Internazionale Nuova Danza è organizzato da Maya Inc con la direzione artistica di Cristiana Camba e lo slogan “Alive And Kicking” con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari e in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza e con il Network Anticorpi XL oltre alle preziose sinergie con il CeDAC e l’Associazioni Enti Locali per lo Spettacolo, con l’Associazione Incontri Musicali Città di Iglesias e la compagnia LucidoSottile, con Tersicorea, il Conservatorio di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, la Compagnia B, L’Effimero Meraviglioso, con la Compagnia Figli d’Arte Medas e con il Consorzio Cagliari Centro Storico.

