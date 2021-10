“D’Olio e dintorni”: passeggiate, fotografia e degustazioni

Dal 20 al 24 ottobre 2021 torna la rassegna “D’Olio e dintorni”: cinque giornate dedicate alle preziose produzioni del territorio con il contest fotografico “Terra d’Olio”, corsi di degustazione e la “Camminata tra gli olivi”.

Un’edizione autunnale la rassegna “D’Olio e dintorni”. Cinque giornate dedicate a una delle risorse più preziose del territorio, per celebrare, valorizzare e promuovere una tradizione millenaria e la passione, l’impegno e la competenza degli agricoltori che nel tempo hanno portato questa coltivazione e le sue produzioni ai massimi livelli.

La manifestazione è stata presentata questa mattina al Palazzo Baronale dall’assessore al Turismo e Attività produttive Marco Greco insieme con la Presidente dell’Assolisa Maria Pina Casula e la titolare del Frantoio Uggias, Giorgia Uggias.

Dopo il successo del 2019 e lo stop successivo conseguente all’emergenza sanitaria, il Comune di Sorso-Assessorato alle Attività produttive e Turismo, ha mantenuto il sostegno e la promozione dell’iniziativa. E lo ha fatto con una nuova formula dilatata nel tempo: l’evento è stato aperto lo scorso marzo con la sottoscrizione del Protocollo di intesa tra l’Amministrazione comunale e Assolisa per la realizzazione di iniziative di valorizzazione dell’olivicoltura e delle produzioni olearie del territorio, l’adesione di Sorso all’associazione nazionale Città dell’Olio e l’organizzazione di un convengo regionale sull’olivicoltura in Sardegna.

Tutti gli Appuntamenti

Tanti gli appuntamenti di questa tappa autunnale tra cui due corsi di degustazione dell’olio, la cerimonia di consegna della bandiera della “Città dell’Olio” al Comune di Sorso, l’inaugurazione della mostra del contest fotografico Terra D’olio e la premiazione dei vincitori, per chiudere domenica 24 ottobre con la Camminata tra gli olivi, evento nazionale giunto alla sua quinta edizione.

“Una iniziativa che si inserisce appieno negli obiettivi che l’Amministrazione comunale sta perseguendo con grande impegno per la promozione del tessuto produttivo locale avviando un nuovo percorso importante sull’olio – ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive e al Turismo Marco Greco.

Sul territorio di Sorso si estendono oltre 1500 ettari di uliveto che rappresentano una delle realtà olivicole tra le più importanti in Sardegna. Da qui il ragionamento che permea tutta la programmazione del settore delle attività produttive e che fa particolare riferimento alla creazione di partenariati, di reti e alla collaborazione con le associazioni e con i produttori del territorio.

Da questi presupposti sono nati il protocollo d’intesa firmato lo scorso marzo con Assolisa e l’organizzazione di diverse iniziative tematiche. Crediamo che questo sia lo spirito più adatto e premiante nel contesto nazionale e internazionale in cui ci troviamo, nel quale il ruolo dell’amministrazione è anche quello di stimolare il tessuto produttivo avvalendosi delle risorse e delle idee che questo esprime, finalizzando ogni iniziativa alla crescita del territorio come entità centrale e tematica dello sviluppo”.

“E’ necessario promuovere la cultura della qualità – ha aggiunto Maria Pina Casula, presidente regionale dell’Organizzazione Produttori Assolisa – sia presso i produttori sia presso i consumatori, e a questo stiamo lavorando da tempo. Tanta strada è stata fatta ma ancora tanta è da percorrere, in un territorio ricchissimo come la nostra isola.

Siamo convinti che per questo siano fondamentali la cooperazione fra produttori e la collaborazione con le amministrazioni che governano i nostri territori e in quest’ottica, ormai da anni, con l’Amministrazione comunale di Sorso abbiamo avviato una collaborazione molto proficua che ha dato vita a importanti iniziative e ha tracciato la strada perché lo sviluppo della cultura dell’olio diventi un impegno costante“.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare a questo evento – ha detto Giorgia Uggias, titolare del frantoio Uggias – . Già nel 2019 abbiamo visto una grande partecipazione e soprattutto abbiamo visto da parte dei produttori una grande voglia di far bene e di migliorare qualitativamente le produzioni.

E’ importante far conoscere la nostra realtà territoriale e le caratteristiche che rendono uniche le nostre produzioni, sia nell’aspetto qualitativo sia in quello degustativo. Nel corso di questa settimana di iniziative tutto questo si potrà scoprire, in particolare attraverso Camminata tra gli olivi e durante i due corsi di degustazione degli olii locali”.

Il programma



> 22 ottobre – Palazzo Baronale – via Convento – ore 17:00 – Corso di introduzione all’assaggio dell’olio – Info e prenotazioni alla mail assolisa@aipo.it | infopoint.turismo@comume.sorso.ss.it | 079 3391233;

> 23 ottobre – Palazzo Baronale – via Convento 1 – ore 11:00 – Terra d’Olio, inaugurazione della mostra fotografica con le migliori immagini selezionate tra tutte quelle in concorso, premiazione del contest fotografico regionale e Premio speciale Antonino Uggias; Consegna della bandiera Città dell’Olio al Comune di Sorso;

> 23 ottobre – Palazzo Baronale – via Convento – ore 17:00 – Corso di introduzione all’assaggio dell’olio – Info e prenotazioni alla mail assolisa@aipo.it | infopoint.turismo@comume.sorso.ss.it | 079 3391233;

> 24 ottobre – Camminata tra gli Olivi – 5ª Giornata nazionale – con un percorso che partirà dallo spazio davanti alla Biblioteca comunale, in via Sigienti, e si snoderà in un tragitto periurbano che avrà la sua prima tappa nella seicentesca Fontana della Billellera e nel Lavatoio di Majori, con le guide dell’Infopoint del Comune a illustrare le caratteristiche storiche e architettoniche del sito monumentale. Si proseguirà lungo l’agro ulivetato, dove sotto la guida degli agronomi dell’Assolisa si farà tappa in alcuni tra i più antichi oliveti del territorio per scoprirne cultivar, tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione, per arrivare infine al pianoro che custodisce il Pozzo Sacro di Serra Niedda. Anche qui saranno le guide dell’Infopoint a raccontare della scoperta del santuario nuragico e delle sue caratteristiche storico-architettoniche.

La camminata si concluderà con la visita al Frantoio Uggias per scoprire tutti i segreti e le tecniche di lavorazione e trasformazione con i quali si ottiene il rinomato olio locale.

Partenza: ore 9:30 – Raduno dei partecipanti davanti alla Biblioteca comunale, in via Siglienti; ore 10:00 – Via alla camminata: il tempo di percorrenza, comprese le tappe, è previsto in 2 ore per circa 2 chilometri complessivi. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi all’evento ed essere in possesso di Green pass.

Info e iscrizioni presso l’InfoPoint del Comune di Sorso, Palazzo Baronale via Convento – oppure inviando una email all’indirizzo infopoint.turismo@comune.sorso.ss.it o chiamando il numero 079 3391345.