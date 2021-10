Deidda(FdI): Zan presenta libro in liceo di Oristano, vergognoso

Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia accusa la sinistra di non avere alcun rispetto per leggi, istituzioni e scuole, dopo che l’onorevole Zan ha presentato il suo libro al liceo “De Castro” di Oristano.

“Quando un’associazione ipotizzò la presentazione del libro di Giorgia Meloni in una scuola, per altro senza che lei fosse coinvolta, si alzò una levata di scudi del Pd, dei 5 Stelle, della sinistra Italiana, addirittura dell’Anpi che chiesero l’intervento del Ministro dell’Istruzione per fermare quello che loro ritenevano un tentativo di indottrinamento“, commenta il Deputato.

“Ieri, il Deputato del Partito Democratico Alessandro Zan ha presentato il suo libro al Liceo ‘De Castro’ di Oristano, quindi per lui e per gli esponenti del Pd tutto è lecito? Possono girare tranquillamente per le scuole dopo un voto parlamentare su una loro legge? Conosco e ho stima del Dirigente e dei docenti del Liceo ‘De Castro’ ma le regole valgono per tutti. La doppia morale del Pd e della sinistra è insopportabile. Questo è il loro rispetto delle leggi, delle Istituzioni e della scuola”, conclude Deidda.