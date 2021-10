Da Engie “Steps of Energy” per uno stile di vita attivo e sostenibile

MILANO (ITALPRESS) – Engie, player mondiale dell’energia e servizi con la missione di accelerare un’economia carbon neutral, ha realizzato, sabato 9 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 20:00, a Milano un’installazione interattiva e immersiva dove chiunque ha potuto osservare i propri passi “sotto una nuova luce”. Con questo evento aperto a tutti, Engie ha voluto celebrare lo stile di vita attivo di chi guarda al futuro e agisce per il bene del pianeta con piccoli gesti quotidiani, poiché anche un solo passo in più può fare la differenza per contrastare i cambiamenti climatici. L’idea è quella che sta alla base di Engie Fit, il programma di engagement digitale che permette ai clienti Engie di ottenere sconti in bolletta semplicemente camminando, e in questo modo raggiungono uno stile di vita sano mentre riducono la propria carbon footprint.

A provare l’esperienza assieme al pubblico presso BAM, la Biblioteca degli Alberi di Milano, ci sono stati anche i protagonisti dello sport italiano ed Engie Planet Ambassador: Gigi Datome (capitano della Nazionale di basket), Marco Orsi (campione di nuoto) e i runner Ivana di Martino (ultramaratoneta) e Francesco Puppi (mountain trail). Gli Engie Planet Ambassador sono una squadra di campioni che con Engie condividono l’impegno collettivo per pesare meno sul pianeta. Sono autentici portavoce di scelte e comportamenti virtuosi che ciascuno può adottare nella propria quotidianità per accelerare la transizione verso un mondo carbon neutral.

“In ogni nostro passo è nascosto un potenziale di energia che ha benefici sia per noi che per il Pianeta. Con la nostra installazione “Steps Of Energy” vogliamo rendere questa energia ben visibile, e far sì che chiunque ne colga il valore. Per farlo, abbiamo dato letteralmente luce ad ogni passo, una luce che è stata convertita in energia – commenta Fabrizio Moioli, Direttore Business to Consumer Engie Italia -L’idea nasce dal nostro programma di engagement digitale Engie Fit, che stimola uno stile di vita più sano dando in cambio sconti in bolletta in base ai passi effettuati.

E’ un nuovo modo di concepire i passi, sfruttandone al massimo l’energia positiva. E “Steps of Energy” vuole essere appunto un’esperienza immersiva e innovativa per rendere ognuno di noi consapevole che ogni nostra azione quotidiana, anche la più naturale come il camminare, può avere un impatto positivo sull’ambiente – continua Moioli -. Noi di ENGIE siamo costantemente impegnati a offrire prodotti e servizi che “pesano meno” non solo sulla bolletta ma anche, e soprattutto, sul pianeta, perché “più siamo, meno pesiamo”.

“Steps of Energy’ è parte integrante dell’impegno di Engie nell’accompagnare i clienti nella loro transizione energetica verso la carbon neutrality, “non solo grazie a offerte di energia sostenibili – spiega la società in una nota -, ma anche tramite i servizi integrati di efficienza energetica e i programmi digitali che accompagnano il cliente nell’adottare uno stile di vita più sostenibile giorno dopo giorno”.

