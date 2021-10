Cus Sassari: 1^ edizione del Torneo “Coppa di Halloween”

È tutto pronto per la 1^ edizione del Torneo “Coppa di Halloween”, che si svolgerà domani 29 ottobre 2021 dalle 17:00 alle 19:00. Il torneo è riservato alle seguenti categorie:

-Piccoli Amici (2015/2016, dove si giocherà in 4+1)

– Primi Calci (2013/2014, in 5+1)

– Pulcini (2011/2012, in 6+1)

I primi giocheranno nel campo in erba del CUS Sassari; i Primi Calci nel campo di Calcio A5, mentre i Pulcini si sfideranno nel campo di calcio A8, dove verranno tracciati due campi da gioco.

Le squadre presenti si sfideranno in un girone all’italiana sempre seguendo lo slogan “Il calcio dei bambini è a colori” e non è pertanto prevista una classifica per far sì che i bambini possano giocare senza il pensiero della vittoria, che potrebbe intaccare la filosofia del “Divertiamoci Giocando”.

Il torneo si svolgerà con la regola dell’autoarbitraggio e gli istruttori dovranno trasmettere questo concetto ai bambini, per far sì che ci sia onestà sportiva.

Le adesioni sono gratuite e devono essere confermate contattando Raniero Vaira al 328 2885620.