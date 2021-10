CultureFestival, arriva il festival Jazz

XIV edizione Sanluri, Gavoi, Gergei, Santu Lussurgiu, Mogoro 31 Luglio – 18 dicembre 2021 www.culturefestival.eu Sabato 16 ottobre due mostri sacri del jazz internazionale a Mogoro: Mike Stern e Bill Evans in concerto.

Entra nel vivo l’edizione 2021 di culturefestival, il festival jazz organizzato dall’associazione SardiniaPro Arte fondata e diretta dal musicista Simone Pittau.

advertisement

Tra ottobre e novembre, a Mogoro, i concerti di alcuni tra i più importanti musicisti internazionali contemporanei. Si comincia il prossimo fine settimana con l’attesissimo live della Mike Stern-Bill Evans band, che si esibirà sabato 16 ottobre al Teatro Comunale a partire dalle 20,30.

In arrivo direttamente dal Blue Note di Milano, la formazione vede Mike Stern alla chitarra, Bill Evans al sax e piano, Tom Kennedy al basso e Nicolas Viccaro alla batteria. Evans e Stern si ritrovano sullo stesso palco a tanti anni dalle celebri esibizioni con Miles Davis.

Mike Stern – Allievo di Pat Metheny, vanta una discografia che comprende più di una dozzina di registrazioni eclettiche e innovative, con cinque nomination ai GRAMMY. È considerato uno dei principali chitarristi e compositori jazz e jazz-fusion della sua generazione. Sul finire degli anni ’70 spiccano le collaborazioni con i Blood Sweet & Tears, Billy Cobham, il sassofonista Billy Evans e – fondamentale – quella con Miles Davis, nei cui complessi suona ininterrottamente dal 1982 al 1985, apparendo su tre album: “Man with the Horn”, “Star People” ed il live “We Want Miles”.

Bill Evans – A 22 anni l’incontro fulminante con Miles Davis, con cui incide “The man with the horn” e “Star people”. Nel suo curriculum anche tre anni di militanza nell’orchestra di un altro mostro sacro come John McLaughlin. A seguire le prestigiose collaborazioni con Herbie Hancock e Gil Evans, e le stelle del rock come Mick Jagger e Andy Summers.

Il suo progetto solista va avanti ininterrottamente da oltre 25 anni, durante i quali è diventato terreno di incontro e laboratorio di grandi talenti come Victor Bailey; Darryl Jones e Dennis Chambers. Maestro della fusion, crea negli ultimi anni il progetto Soulgrass, una miscela di jazz elettrico e di bluegrass, il folk dell’America di inizio Novecento.

Culturefestival prosegue poi il 13 e 14 novembre con altri due grandi appuntamenti internazionali. Sabato 13 appuntamento con Tom Kennedy , che sarà protagonista di un progetto pensato insieme al batterista Dave Weckl. Sul palco con loro Bob Franceschini al sax e Stu Mindeman alle tastiere. Ultimo grande concerto poi con il Kenny Garrett Quintet domenica 14 ottobre, quando si esibiranno Kenny Garrett al sax soprano e alto, Vernell Brown al pianoforte, Corcoran Holt al contrabbasso Rudy Bird alle percussioni e Samuel Laviso alla batteria.

***

La rassegna culturefestival è realizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, assessorati al Turismo e alla Cultura, alla Fondazione di Sardegna, ai Comuni di Sanluri e Mogoro, all’Unione dei Comuni Parte Montis e alcune aziende private.

DIREZIONE ARTISTICA

La direzione artistica del culturefestival è curata dal suo fondare Simone Pittau, sanlurese, violinista e direttore d’orchestra, che ha debuttato come direttore con la prestigiosa London Symphony Orchestra. Con la stessa orchestra ha varcato gli Abbey Road Studios di Londra per un’incisione discografica che ha ricevuto numerose recensioni internazionali di prestigio. Di rilievo quella del maestro Ennio Morricone che ha espresso parole d’apprezzamento straordinarie sull’interpretazione musicale. Come violinista, fra le tante collaborazioni, vanta anche quella con il maestro Ennio Morricone, con il quale ha suonato in tutto il mondo, partecipando con lui alla realizzazione di tantissimi concerti e alla registrazione di numerose colonne sonore incise su CD e DVD.

PATROCINIO

Il culturefestival vanta il patrocinio artistico di sir Colin Davis, presidente della London Symphony Orchestra sino al 2013, anno della sua scomparsa, e la presidenza onoraria del Premio Oscar Ennio Morricone scomparso nel 2020.

***

IL PROGRAMMA

Sabato 16/10/2021

MOGORO

Anfiteatro Comunale – 21:00

MIKE STERN / BILL EVANS BAND

Featuring

TOM KENNEDY & NICOLAS VICCARO

MIKE STERN – chitarra elettrica

BILL EVANS – sax

TOM KENNEDY – basso

NICOLAS VICCARO – batteria

Sabato 13/11/2021

MOGORO

Anfiteatro Comunale – 21:00

DAVE WECKL / TOM KENNEDY project

DAVE WECKL – batteria

TOM KENNEDY – basso

BOB FRANCESCHINI – sax

STU MINDEMAN – tastiere

Domenica 14/11/2021

MOGORO

Anfiteatro Comunale – 21:00

KENNY GARRETT QUINTET

KENNY GARRETT – sax soprano e alto

VERNELL BROWN – pianoforte

CORCORAN HOLT – contrabbasso

RUDY BIRD – percussioni

SAMUEL LAVISO – batteria