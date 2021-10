Una segnalata per detenzione di stupefacenti per uso personale

Controlli Carabinieri della Compagnia di Bitti: quattro persone denunciate per guida in stato d’ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Bitti, impegnati in un servizio coordinato finalizzato al controllo del territorio ed alla prevenzione in materia di violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti e del codice della strada, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone per guida in stato d’ebbrezza e segnalato un uomo alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.

I controlli hanno interessato diverse aree ricadenti nella competenza territoriale della Compagnia ed in effetti i denunciati per la guida in stato d’ebbrezza sono di diverse provenienze: M.A., classe ’83 di Irgoli; P.G., classe ’70 ed M.S., classe ’89, entrambi di Orune ed S.S., giovane classe ’00 di Nuoro.

Tutti e quattro sono stati sottoposti a controllo etilometrico con esito positivo, con riscontri di tasso alcolemico nel sangue rispettivamente di 1,27G/L, 0,94 G/L e 2,24 G/L, ai quali consegue, per chi si pone alla guida in tali condizioni, una responsabilità penale.

Il soggetto segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale è D.L., classe ’02 di Lula, trovato, a seguito di perquisizione personale, in possesso di una sigaretta rudimentale di marijuana.

L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Bitti rientra in un capillare piano di controllo del territorio che va ad interessare non soltanto i centri abitati, ma anche le vaste aree rurali che caratterizzano il territorio su cui insistono i reparti della Compagnia Carabinieri.