Continuità territoriale, Deiana (M5S): fallimento Regione, dimissioni

“I disastri che ha combinato la Giunta regionale in carica sono davanti agli occhi di tutti, dalla sanità ai trasporti, per restare sui due temi emergenziali del momento”.

A dirlo è la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana che chiede:

“le dimissioni di tutta la Giunta, a partire dall’assessore dei Trasporti Giorgio Todde”

“Dicono in coro che di aver trovato le macerie dell’esecutivo precedente, ma da quando stanno governando hanno ignorato la realtà dando luogo esclusivamente a interessi di parte e non a quelli esclusivi dei cittadini, compresi gli stessi che li hanno portati al governo regionale”, continua la parlamentare.

“I sardi sono appesi a un filo per l’incapacità, inaccettabile, di questa Giunta che non riesce proprio a tutelare il diritto alla mobilità – afferma la pentastellata algherese -. A tal proposito, fa specie, in questi giorni, leggere un post pubblicato su Facebook dal presidente Solinas a giugno del 2018: ‘In Sardegna andiamo a governare per una vera ed efficiente continuità territoriale’, scriveva dando garanzia, in modo così semplice e naturale, che con lui al potere le cose sarebbero cambiate. Eccome se sono cambiate e un primato, non da poco, di certo lo ha ottenuto: quello di lasciare completamente isolati i cittadini sardi, che oggi pagano a caro prezzo l’insufficienza di questo governo regionale fatto esclusivamente di promesse illusorie”.

“Non sono mai stati credibili. Non si può pensare di continuare con questa gestione disastrosa e fallimentare – conclude Paola Deiana – dovrebbero dimettersi tutti, Giunta regionale al completo, a partire dall’assessore dei Trasporti Giorgio Todde”.