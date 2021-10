Continua la rassegna per la prima infanzia, Un teatro piccolissimo

Un teatro piccolissimo, Rassegna per la prima infanzia 2021, 15 ottobre – 20 novembre a Cagliari – Pirri, Teatro Leopardi e Aula Magna Dante

Terza settimana di appuntamenti nel cartellone di UN TEATRO PICCOLISSIMO, la rassegna di teatro dedicata alla prima infanzia, organizzata dal Cada Die Teatro e inserita nel progetto SUL FILO – Una rete per piccoli equilibristi, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il mese di ottobre si chiude con I BRUTTI ANATROCCOLI della compagnia Stilema Teatro di Torino. Lo spettacolo, di e con Silvano Antonelli (scenografia: Elisabetta Ajani; disegno luci: Sasha Cavalli; videoproiezioni: Francesca Ventura; ricerca materiali e video interviste a cura dell’Osservatorio dell’Immaginario), liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, va in scena a Pirri domani, venerdì 29, al Teatro Leopardi – alle 9 e alle 11 le matinée per le scuole – e sabato 30, sempre nel teatro di via della Resistenza, alle 17.30 la pomeridiana per le famiglie.

Cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto” rispetto a come “si dovrebbe essere”? Per una bambina, per un bambino ogni attimo è la costruzione di un pezzo della propria identità. Il mondo è pieno di modelli e di stereotipi di efficienza e “bellezza” rispetto ai quali è facilissimo sentirsi a disagio. Basta portare gli occhiali o avere la pelle un po’ più scura o un po’ più chiara, o essere un po’ troppo sensibili… Questo tempo pare sfidarci a essere capaci di costruire noi stessi e la nostra identità, accettando le differenze e le unicità di cui ognuno è portatore.

La fiaba di Andersen a cui il titolo si ispira è qui vista come un “classico” che tocca un argomento universale, per indagare un tema che tocca nel profondo il destino di ogni bambino e di ogni persona. Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti e poetiche suggestioni, lo spettacolo cerca di emozionare intorno all’idea che tutti, ma proprio tutti, possano cercare di rendere la propria debolezza una forza.

Info e prenotazioni

Ingresso: matinée per le scuole 4 euro // pomeridiano 5 euro

Mail: biglietteria@cadadieteatro.com – sulfilo2018@gmail.com

Telefono: 328 2553721 – 070 5688072

La biglietteria aprirà alle 16.30, un’ora prima degli spettacoli

A seguito delle disposizioni sul Covid-19 è richiesta la prenotazione

Ingresso con Green Pass

Scadenza prenotazioni: alle 12 nei giorni di spettacolo