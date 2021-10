Con “Corporate”, affaritaliani.it cresce anche nei progetti speciali: +162%

Dopo soli quattro mesi dal lancio, prima delle ferie estive, di Corporate, il giornale delle imprese, inserto di affaritaliani.it riservato ai Progetti Speciali e alla comunicazione aziendale, il primo quotidiano digitale ha già realizzato nei primi dieci giorni di ottobre un incremento di fatturato del 162% rispetto allo stesso mese del 2020 che pure era stato un anno caratterizzato da una forte impennata dell’audience di tutti i giornali online, a causa del Covid e dei lockdown, che aveva aiutato anche dal punto di vista commerciale.

“Abbiamo inventato un prodotto assolutamente nuovo e unico nel variegato panorama della Rete, che si attaglia come un abito su misura alle esigenze di comunicazione strategica, istituzionale e commerciale, delle imprese” spiega Angelo Maria Perrino, fondatore e direttore del primo quotidiano digitale. ”Notizie, interviste, servizi video, eventi, educational: i responsabili aziendali trovano nel giovane team che realizza Corporate e i Progetti Speciali dei veri e propri consulenti-partner creativi e operativi con esperienze multicanale, capaci di interagire con i comunicatori d’impresa creando valore, reputazione, awareness e gradimento tra i consumatori e gli opinion leader”.

Angelo Maria Perrino, dopo l’uscita in maggio dell’ex amministratore Greco, ha assunto la presidenza esecutiva e la guida manageriale della sua impresa editrice Uomini e Affari, avviando una profonda riorganizzazione: una nuova formula editoriale focalizzata su Politica, Economia e Attualità, un rinnovo al vertice amministrativo e redazionale con l’arrivo di Marcello Antelmi, suo braccio destro da sempre nell’organizzazione della kermesse estiva La Piazza, nel ruolo di assistente per l’amministrazione e il commerciale, di Lorenzo Zacchetti nel ruolo di vicedirettore e del commercialista milanese Silvio Ceci nel Cda.

advertisement

Ma e’ cambiato anche il webmaster: via Daniele Ronchi e dentro Matteo Belcastro, coadiuvato dall’esterno dagli esperti di Engitel e Bytek, due web agency e software house di grande esperienza e credibilità nello sviluppo tecnologico e nei nuovi linguaggi della Rete.

E cambia anche l’organizzazione redazionale con l’arrivo di due nuovi responsabili del desk centrale: Giordano Brega, un veterano da 20 anni ad affaritaliani e il giovane talento Gabriele Penna, giunto come stagista e subito valorizzato in un ruolo chiave, come da tradizione della bottega di Perrino.

Sul nuovo corso di affaritaliani.it, il vicedirettore Lorenzo Zacchetti aggiunge: “Ringraziamo le aziende che stanno credendo nel progetto. La nostra credibilità di testata storica ci consente di lavorare con le aziende in maniera propositiva, con schiena dritta e rigore giornalistico, dialogando al fine di far emergere uno storytelling coerente e sostanziale. Per questo non parliamo di ‘clienti’, bensì di ‘partner’ editoriali con i quali collaboriamo a 360°, aiutandoli a comunicare quel valori di qualità che contraddistinguono le imprese italiane, di qualunque dimensione esse siano”.

di Biagio Maimone