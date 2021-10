Comunali Olbia, Navone: “stop aumenti tasse comunali”

“Un impegno solenne: stop agli aumenti delle tasse comunali. Men che meno in questa fase di pandemia e in quella post pandemica che arriverà. Le tasse comunali e i costi dei servizi pubblici a Olbia, negli ultimi 5 anni, sono aumentati in modo incredibile, al contrario dei servizi offerti che sono ancora totalmente inadeguati”, ha dichiarato in una nota Augusto Navone, candidato sindaco per Olbia.

“La tassa sui rifiuti (TARI) per le famiglie è aumentata di quasi il 20% e per le utenze commerciali l’aumento ha superato il 16%. Nella vicina Sassari, per esempio, le famiglie pagano il 25% in meno degli olbiesi.