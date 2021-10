Comunali di Olbia, Navone: “i dipendenti comunali sono una risorsa, garantiremo efficienza e competenze”

“I dipendenti del Comune sono una grande risorsa per il buon andamento dell’amministrazione. Il loro valore va determinato con obiettività e strumenti imparziali”, ha dichiarato in una nota Augusto Navone, candidato sindaco per Olbia.

“Con l’impostazione di una macrostruttura basata su criteri oggettivi e creando una banca dati delle competenze per le assegnazioni ai dipendenti si crea un ambiente favorevole per svolgere il lavoro in modo ottimale. Per garantire la massima efficienza si dovranno introdurre progressioni e incentivi che vadano a premiare il merito.

Favoriremo l’incremento dei processi formativi che consentono di adeguare le competenze ai tempi che scorrono veloci. Il rispetto delle prerogative di legge circa i ruoli di indirizzo politico e di attuazione gestionale verranno rispettati con rigore per evitare spiacevoli commistioni.

Un ambiente di lavoro sano e soddisfacente accresce la motivazione dei dipendenti stessi a vantaggio di tutti i cittadini, che avranno accesso a servizi migliori”, ha concluso Augusto Navone.