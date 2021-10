Cek Franceschetti, il nuovo singolo

Da oggi è in radio "Chicks and Wine", il brano più rappresentativo del cantante e chitarrista bresciano Cek Franceschetti, contenuto nel nuovo album 'Sarneghera Stomp' disponibile in formato fisico CD, vinile 33 giri e distribuito su tutte le piattaforme digitali.

Da oggi è in radio “Chicks and Wine”, il brano più rappresentativo del cantante e chitarrista bresciano Cek Franceschetti, contenuto nel nuovo album ‘Sarneghera Stomp’ disponibile in formato fisico CD, vinile 33 giri e distribuito su tutte le piattaforme digitali.

“Chicks and Wine” si apre con il suono sferragliante della chitarra dobro, utilizzata per registrare tutte le dieci canzoni contenute nell’album. Inoltre, aggiunge Cek «racconta una storia di vita-tipo che canto tutte le volte che salgo su un palco. Ho scelto di promuovere il brano attraverso un videoclip, dove il regista Ronnie Amighetti mi ha ripreso mentre suono dal vivo, dentro l’automobile, percorrendo il tratto della Tangenziale Sud di Brescia, per me un percorso obbligato, ogni volta che devo raggiungere i luoghi dei concerti. Tra i 10 brani dell’album ho sceltocome singolo ‘Chicks and Wine’ poiché ben rappresenta il sound sferragliante della mia chitarra utilizzata in tutto il disco e il tipo di storie di vita che racconto nelle mie canzoni».

È stata un’estate fitta di concerti per Cek Franceschetti, durante la quale tra live club e prestigiosi festival ha presentato al suo pubblico il nuovo album ‘Sarneghera Stomp’. Tra questi ricordiamo: Pistoia Blues Festival, Deltablues Festival, Castelfranco Blues Festival, San Severino Blues Festival, Aglientu Summer Festival e Collebeato Blues Festival.

Cek Franceschetti è un musicista, da sempre on the road, con una valigia piena di umori blues, folk e rock, ben assimilati durante i viaggi negli Stati Uniti, la sua patria musicale. È un bluesman con un percorso artistico di valore che proietta nelle sue composizioni e interpretazioni sempre abrasive, spiazzanti e convincenti.