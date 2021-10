Cedac: prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione 2021-2022 

Prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione 2021-2022 de La Grande Prosa al Teatro Massimo di Cagliari organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna: dieci titoli in cartellone dal 26 ottobre 2021 al 10 aprile 2022 con i grandi nomi della scena tra intramontabili classici, performances visionarie e testi di autori contemporanei.

Un affascinante cartellone tra immortali capolavori e testi di autori contemporanei, con una spettacolare e coinvolgente ouverture tra physical theatre e danza per la Stagione 2021-2022 de La Grande Prosa al Teatro Massimo di Cagliari organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna: dieci titoli in cartellone dal 26 ottobre 2021 al 10 aprile 2022 con i grandi protagonisti della scena.

Sotto i riflettori artisti del calibro di Umberto Orsini e Franco Branciaroli in “Pour un oui ou pour un non” di Nathalie Sarraute, Nello Mascia e Andrea Renzi in “The Red Lion” (con il “recupero” delle date dello spettacolo, gli abbonati alla Stagione 2020-2021 (Primavera 2021) potranno acquistare il nuovo abbonamento con lo sconto di un rateo), ma anche l’atteso debutto nell’Isola di “Arsenico e vecchi merletti” con due splendide signore del teatro: Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini. Giuseppe Cederna e Vanessa Gravina si confrontano con “Tartufo” di Molière per la regia di Roberto Valerio, Valter Malosti porta in scena “Se questo è un uomo” di Primo Levi e Anna Foglietta e Paola Minaccioni interpretano “L’attesa” di Remo Benosi. Tra i protagonisti anche Massimiliano Gallo e Stefania Rocca, Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno, gli strepitosi performers di “Un Poyo Rojo” e il giornalista e telecronista sportivo Federico Buffa con la prima nazionale di “Amici Fragili” sull’incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André.

La Stagione di Danza 2021-2022 organizzata dal CeDAC all’Auditorium del Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” con sette titoli da novembre ad aprile offre un’interessante panoramica sulle moderne derive dell’arte di Tersicore, tra incursioni nel flamenco, affascinanti assoli e evocativi racconti per quadri, poetici e onirici ritratti d’artista e un omaggio alle signore del rock.

In cartellone “Boomerang – gli illusionisti della Danza” di RBR Dance Company Illusionistheatre con coreografie di Cristiano Fagioli, Cristina Ledri e Alessandra Odoardi ( 6-7 novembre) , “Simposio del Silenzio” di Lucrezia Maimone con la Compagnia Oltrenotte (19-20 novembre), l’immaginifico “Lili Elbe Show” di Riva&Repele ( 27-28 novembre ) e “Spellbound 25” dello Spellbound Contemporary Ballet, con coreografie di Mauro Astolfi, Marco Groecke e Marcos Morau ( 11-12 dicembre ). Il fascino del flamenco con “A Night With Sergio Bernal” della Sergio Bernal Dance Company con la direzione di Ricardo Cue ( 8-9 gennaio ), “La Nona (dal caos, il corpo)” della Compagnia Zappalà Danza con regia e coreografia di Roberto Zappalà ( 19-20 febbraio ) e infine “My Ladies Rock” del coreografo francese Jean-Claude Gallotta ( 2-3 aprile ) con i danzatori della Cie Jean-Claude Gallotta, per un omaggio alle regine della musica rock.

PREVENDITE

Prevendite al Box Office Sardegna in viale Regina Margherita n. 43 a Cagliari (con i seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 10 alle 13; martedì e giovedì dalle 10 alle 18) e da lunedì 4 ottobre sarà possibile acquistare gli abbonamenti per La Grande Prosa e la Stagione di Danza 2021-2022 anche nella nuova Biglietteria del CeDAC Sardegna in via Sulis n. 41 a Cagliari (aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 – fino al 22 ottobre).

Per informazioni: cell. 345/4894565 – e-mail: biglietteria@cedacsardegna.it – www.cedacsardegna.it .

INFO &PREZZI

La Grande Prosa

Abbonamento per 10 spettacoli

turni A e B (ore 20.30)

Platea I settore: intero 250,00 euro – ridotto 205,00 euro

Platea II settore: intero 210,00 euro – ridotto 165, 00 euro

Loggia: 105, 00 euro

Palco: 200, 00 euro

turni C, D (ore 20.30) e E (ore 19)

Platea I settore: intero 275, 00 euro – ridotto 230,00 euro

Platea II settore: intero 240, euro – ridotto 195 euro

Loggia: 105, 00 euro

Palco: 200, 00 euro

turno P (ore 16.30) – 5 spettacoli

intero 80, 00 euro – ridotto 55, 00 euro

Biglietti

Platea I settore: intero 35, 00 euro – ridotto 27,00 euro

Platea II settore: intero 30, 00 euro – ridotto 22,00 euro

Loggia: 15,00 euro

Pomeridiane (turno P): intero 16, 00 euro – ridotto 12,00 euro

Stagione di Danza

Abbonamento per 7 spettacoli

Primo Settore

intero 150,00 euro – ridotto* 130,00 euro – ridotto Scuole di Danza 100, 00 euro

(*) riduzioni Over 65 / Under 25 – ERSU – Carta Giovani

Secondo Settore

intero 130,00 euro – ridotto* 110,00 euro – ridotto Scuole di Danza 80, 00 euro

(*) riduzioni Over 65 / Under 25 – ERSU – Carta Giovani

PREVENDITE

