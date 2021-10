CeDAC-Cagliari: Sebastiano Mauri presenta “La Nuova Terra” (Guanda)

Incontri d'autore nell'Isola con Legger_ezza 2021, il progetto del CeDAC per la Promozione della Lettura: si (ri)parte in presenza DOMANI (venerdì 29 ottobre) alle 18 nella Sede ARC in via Falzarego 35 a Cagliari con Sebastiano Mauri che presenta il suo nuovo romanzo "La Nuova Terra" (Guanda, Milano 2021)

Incontri d’autore nell’Isola con Legger_ezza 2021, il progetto del CeDAC per la Promozione della Lettura: si (ri)parte in presenza DOMANI (venerdì 29 ottobre) alle 18 nella Sede ARC in via Falzarego 35 a Cagliari con Sebastiano Mauri che presenta il suo nuovo romanzo “La Nuova Terra” (Guanda, Milano 2021) in una conversazione con il giornalista Michele Pipia; seguirà la proiezione del film “Favola” diretto dallo stesso Mauri (Premio Flaiano per la miglior opera prima), tratto dall’omonimo testo teatrale di Filippo Timi, nel ruolo del(la) protagonista accanto a Lucia Mascino e Piera Degli Esposti.

L’eclettico artista, regista e scrittore Sebastiano Mauri sarà ospite di Legger_ezza 2021 anche sabato 30 ottobre alle 18 nella Biblioteca Comunale di Macomer per raccontare la storia di Leone, che ne “La Nuova Terra” riscopre se stesso grazie a un viaggio “iniziatico” in Amazzonia, sempre in compagnia di Michele Pipia.

In tournée nell’Isola sotto le insegne di Legger_ezza 2021, il progetto per la Promozione della Lettura firmato CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna giunto alla terza edizione il poliedrico artista, regista e scrittore Sebastiano Mauri presenta il suo nuovo romanzo “La Nuova Terra” (Guanda, Milano 2021) in un duplice appuntamento a cura del giornalista Michele Pipia, DOMANI (venerdì 29 ottobre) alle 18 nella Sede ARC in via Falzarego 35 a Cagliari e sabato 30 ottobre alle 18 nella Biblioteca Comunale di Macomer.

Un viaggio in Amazzonia rappresenta un punto di svolta per la vita di Leone, he persuaso dalla cugina Nur, si avventura in una terra sconosciuta e suo malgrado, superate le prime resistenze e il naturale scetticismo, si immergerà in una dimensione fuori dal tempo, dove la scopre le capacità curative dell’ayahuasca. Questo decotto psicotropo, dai numerosi effetti terapeutici, è consumato in cerimonie accompagnate dai canti sacri della foresta.

Tra gli effetti dell’ayahuasca, un ampliamento delle capacità percettive, per approfondire la conoscenza di se stessi, “viaggiando” tra mente e corpo e raggiungendo una felice comunione con spiriti di animali: Leone (ri)scoprirà e dialogherà con la sua voce interiore e perduta ogni certezza, si ritroverà a combattere con i suoi demoni.

Rimetterà in discussione tutto: il suo lavoro di autore televisivo, la sua relazione inceppata in un’impasse, l’identità costruita intorno a una mascolinità tossica e le stanche convinzioni della nostra società che, di fronte a una catastrofe climatica annunciata, sceglie di proseguire ciecamente verso l’autodistruzione.

L’esperienza sciamanica, titubante e spesso, suo malgrado, comica, spingerà Leone a toccare il fondo prima di risollevarsi. Il coraggio di guardare in faccia la realtà gli insegnerà a vedere in modo radicalmente nuovo la sua natura e la Natura.

CINEMA CON LEGGER_EZZA

Sguardi sul cinema di Sebastiano Mauri – sempre DOMANI ( venerdì 29 ottobre) alle 20.30 nel Polo Bibliotecario di via Falzarego 35 a Cagliari con la proiezione di “Favola” (2017), una black comedy surreale con uno strepitoso Filippo Timi (già autore e interprete dell’omonimo monologo teatrale, che ha collaborato anche alla sceneggiatura del film) nel ruolo en travesti di Mrs. Fairytale, una casalinga sognatrice negli Stati Uniti degli Anni Cinquanta , con abiti colorati e capelli cotonati, come si addice a una dolce mogliettina, un po’ naïf, perfetta incarnazione dell’angelo del focolare. Nel cast anche Lucia Mascino che presta volto e voce a Emerald, inseparabile amica della protagonista e Piera Degli Esposti, ovvero la severa e un po’ inquietante Mother, in cui si riflette appieno la cultura patriarcale.

Un film divertente e attuale, che mostra verità insospettabili dietro la tranquilla facciata e il tradizionale perbenismo della provincia americana (e non solo).

L’autore

Nato a Milano ma di origini italo-argentine, Sebastiano Mauri (classe 1972) ha vissuto tra Milano, New York e Buenos Aires. Nel 2012 ha pubblicato il romanzo “Goditi il problema” e nel 2015 il saggio “Il giorno più felice della mia vita” entrambi con Rizzoli. Nel 2018 ha vinto il premio Flaiano Opera Prima con “Favola”, il suo primo film.