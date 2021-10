Osservatorio sul mercato immobiliare residenziale nel terzo trimestre 2021

Casa: in Sardegna salgono i prezzi delle compravendite e delle locazioni

La provincia di Nuoro cresce molto sia nelle compravendite (+4,9%) che nelle locazioni (+8,2%)

Milano, ottobre 2021 – Il mercato immobiliare sardo vive una fase particolarmente positiva: stando ai dati dell’Osservatorio di Immobiliare.it (www.immobiliare.it), il portale immobiliare leader in Italia, relativi al terzo trimestre del 2021, infatti, i prezzi degli immobili in vendita e quelli dei canoni di locazione risultano in risalita rispettivamente dell’1,6% e del 2,1%.

In base alla rilevazione di settembre, per comprare casa in regione la richiesta media è di 1.980 euro al metro quadro, mentre per gli affitti il canone medio è di 10,4 euro/mq.

Il trend positivo che riguarda il mercato delle compravendite a livello regionale si riscontra anche in quasi tutti i capoluoghi di provincia, con poche eccezioni.

Ad esserne esclusi solo le città di Sassari (-0,8%) e di Nuoro (-0,7%) e la provincia del Sud Sardegna che perde 1,2 punti percentuali. In forte crescita il mercato immobiliare nella provincia di Nuoro che guadagna quasi 5 punti, in quella di Sassari (+2,6%) e nella città di Cagliari (+2,3%).

L’ulteriore crescita di quasi 3 punti percentuali conferma la provincia di Sassari quale provincia più cara per acquistare casa in Sardegna: qui, infatti, si devono mettere a budget 2.453 euro contro i 2.137 necessari nel capoluogo di regione.

Guardando invece al comparto delle locazioni il trend regionale al rialzo risulta ancora più importante.

Fa particolarmente bene la provincia di Nuoro che segna una crescita di più di 8 punti percentuali e vede i prezzi di affitto superare la soglia degli 8 euro al metro quadrato.

La più cara si conferma anche in questo caso la provincia di Sassari, in cui sono necessari 12,60 euro/mq, seguita dalla città di Cagliari in cui si spendono quasi 11 euro al metro quadrato.

Seguono tabelle.

Di seguito le tabelle con l’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale della Sardegna:

ANDAMENTO DEI PREZZI DI VENDITA

COMUNE Media di €/mq DELTA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi SARDEGNA Cagliari comune 2.204 € 2,3% 3,7% 4,9% 3,1% provincia 1.677 € 1,5% 2,0% 2,2% 1,4% Sud Sardegna Comune Carbonia 831 € 0,8% 3,6% 2,1% -1,3% provincia 1.368 € -1,2% -2,9% -8,1% -5,1% Nuoro comune 1.142 € -0,7% 0,8% -0,6% -1,2% provincia 1.495 € 4,9% 6,6% -1,3% -0,1% Oristano comune 1.366 € 1,3% -3,3% -4,9% -5,9% provincia 1.202 € 0,4% 1,6% -0,5% 0,5% Sassari comune 1.238 € -0,8% -0,7% -1,0% -1,3% provincia 2.453 € 2,6% 2,6% 0,1% 0,0% Regione Sardegna € 1.980 1,6% 1,7% -1,2% -1,0%

Fonte: Immobiliare Insights

ANDAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

COMUNE Media di €/mq DELTA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi SARDEGNA Cagliari comune 10,7 € 0,9% -0,6% 4,8% 5,7% provincia 8,0 € -1,7% 0,8% 2,5% 0,8% Sud Sardegna Comune Carbonia – – – – – provincia 6,6 € 0,8% 11,0% 19,2% -3,1% Nuoro comune 6,4 € 0,0% 3,2% -1,5% 1,6% provincia 8,6 € 8,2% 10,6% 38,8% 18,5% Oristano comune – – – – – provincia 5,5 € -1,8% 7,8% 7,8% -29,5% Sassari comune 7,2 € 4,7% 3,6% 7,6% 5,9% provincia 12,6 € 3,5% 0,4% -4,4% -13,5% Regione Sardegna € 10,4 2,1% 2,3% 5,6% -0,5%

Fonte: Immobiliare Insights