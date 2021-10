Carloforte: pescatore in arresto per produzione e spaccio di droga

Nel corso della nottata a Carloforte, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un pescatore 47enne del luogo, già denunciato in passato.

Contestualmente hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti un 44enne collega dell’uomo.

In particolare, al termine di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati materia di stupefacenti, i militari hanno dapprima perquisito l’abitazione del secondo dei due dove hanno rinvenuto 2 grammi di marijuana, da ritenersi destinati ad uso personale. La successiva perquisizione domiciliare e veicolare, eseguita invece nei confronti del primo, ha consentito di rinvenire all’interno di un furgone Citroen, 9 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, 34 ovuli di sostanza verosimilmente del tipo hashish per un peso complessivo di 337 g, due flaconi di metadone cloridrato da 50 mg e la somma in contanti di 720 euro, verosimilmente riconducibili a pregresse attività di spaccio. Insomma è stato individuato un bel kit da spacciatore.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, assunto in carico e verrà custodito presso idonea cassaforte all’interno della caserma del luogo. Il primo dei due è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias sino all’udienza di convalida con giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.