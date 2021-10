Carbonia, arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Polizia di Stato di Cagliari: arrestato dagli Agenti del Commissariato di Carbonia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella tarda serata di ieri l’equipaggio della Volante del Commissariato di PS Di Carbonia nel transitare la via Stazione Vecchia ha notato un uomo che alla vista degli stessi ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta.

I due agenti insospettiti hanno deciso fermarlo per procedere al controllo. I sospetti erano fondati perché l’uomo, 29enne di Carbonia, è stato trovato in possesso di una bustina contenente circa 10 gr marjuana e la somma di 65 € suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti di rinvenire altre due buste contenti la medesima sostanza per un peso complessivo di circa 50gr., un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Condotto in Commissariato è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella mattina si terrà l’udienza di convalida.