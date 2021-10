Campagna Vaccinale ASSL Nuoro

ATS informa che la campagna vaccinale prosegue nelle Sedi Vaccinali di Nuoro, Macomer,

Orosei, Siniscola e Sorgono.

Al momento possono essere vaccinati:

PRIMA DOSE

– i nati fino al 2009 (limitatamente a chi ha compiuto i 12 anni); pur non essendo obbligatoria

la prenotazione, è sempre meglio effettuarla per evitare file e che non ci siano vaccini

disponibili; la prenotazione invece, garantisce la somministrazione al giorno e ora fissati.

SECONDA DOSE

L’appuntamento per la seconda dose è stato già dato in occasione della prima

somministrazione; qualora non sia possibile rispettarlo, l’utente deve prendere contatto con la Sede Vaccinale in cui deve effettuarlo per concordare un nuovo appuntamento.

advertisement

TERZA DOSE (dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di

vaccinazione).

-cittadini over 60 (nati dal 1961 al 1940);

-esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono la loro

attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private,

nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali;

-cittadini, nati dal 1942 al 2003, che rientrano nella Categoria 1 – Elevata

fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave), il cui dettaglio è reperibile

sul sito internet Sardegna Salute;

Per tutte queste categorie interessate dalla terza dose è necessaria la prenotazione che può

essere effettuata attraverso una delle seguenti modalità:

– on line dal sito: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

– presso gli ATM degli Uffici Postali

– tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00)

– tramite i Portalettere

Coloro che non possono recarsi al Centro Vaccinale saranno vaccinati nella propria

abitazione tramite un servizio domiciliare che ATS ha già predisposto.

Coloro che abbiano difficoltà per la prenotazione possono:

– scrivere una mail all’indirizzo vaccinazioni.nuoro@atssardegna.it

– recarsi all’HUB “Ciusa” di Nuoro nei giorni di apertura (lunedì – venerdì 9.00-13.00 / 15.00-19.00)