“Camminata tra gli olivi”, alla scoperta dei paesaggi del territorio di Sorso

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi è l’esperienza inedita e unica della 5ª Giornata nazionale della Camminata tra gli olivi, un’iniziativa abbracciata anche dal Comune di Sorso.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Città dell’Olio per domenica 24 ottobre in 140 città di tutta l’Italia, 17 in Sardegna.

Dal Veneto alla Sardegna sono 17 le regioni che propongono tanti itinerari in un’unica data per una passeggiata aperta a tutti alla scoperta del patrimonio olivicolo del territorio attraverso paesaggi legati alla storia e alla cultura dell’oro verde.

Un’occasione per conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

L’iniziativa, è stata inserita nel programma della rassegna D’Olio e dintorni, la manifestazione, in calendario dal 20 al 24 ottobre, dedicata alle preziose produzioni del territorio e interamente organizzata dall’Amministrazione comunale – Assessorato alle Attività produttive e Turismo, con la collaborazione dell’Organizzazione Produttori Assolisa.

IL PERCORSO

Si partirà dallo spazio davanti alla Biblioteca comunale in via Sigienti di Sorso in un tragitto periurbano che avrà la sua prima tappa nella seicentesca Fontana della Billellera e nel Lavatoio di Majori, con le guide dell‘Infopoint del Comune che illustreranno le caratteristiche storiche ed architettoniche del sito monumentale.

Si proseguirà lungo l’agro ulivetato, dove sotto la guida degli agronomi dell’Assolisa si farà tappa in alcuni tra i più antichi oliveti del territorio per scoprirne le tecniche di coltivazione, di raccolta e trasformazione, per arrivare al vasto pianoro che custodisce il il Pozzo Sacro di Serra Niedda. Anche qui saranno le guide dell’Infopoint a raccontare della scoperta del santuario nuragico e delle sue caratteristiche storico-architettoniche.

La camminata si concluderà con la visita al Frantoio Uggias per scoprire tutti i segreti e le tecniche di lavorazione e trasformazione con i quali i ottiene il rinomato olio locale.

LA PARTENZA

Ore 9:30 – Raduno dei partecipanti davanti alla Biblioteca comunale, in via Siglienti;

Ore 10:00 – Via alla camminata.

Il tempo di percorrenza, comprese le tappe, è previsto in 2 ore per circa 2 chilometri complessivi.

*La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi all’evento ed essere in possesso di Green pass.

INFO E ISCRIZIONI

presso l’InfoPoint del Comune di Sorso, via Convento, 1 – Palazzo Baronale (orari di apertura: lun-mar 15:00 – 19:00; mer-gio-ven 9.30 – 13.30; sab 9:00 – 13:00 |15:00 – 19:00; dom 9:00 – 13:00); oppure inviando una email all’indirizzo infopoint.turismo@comune.sorso.ss.it o chiamando il numero 079 3391345