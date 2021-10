Cagliari, Teatro Doglio presenta “Boo! La Paura fa ridere”

BOO! LA PAURA FA RIDERE, un imperdibile spettacolo di Halloween, interpretato da Andrea Viganò in arte ‘Pistillo’ e Andrea Russo, in grado di divertire i bambini di tutte le età ed allo stesso tempo anche mamma e papà, arriva al Teatro Doglio il 30 e 31 Ottobre.

Andrea Viganò, attore comico, fantasista e mimo, dopo la sua apparizione in vari

programmi televisivi come Striscia la Notizia, Paperissima e Quelli che il calcio, arriva al

grande pubblico nel 2011 quando entra nel cast di Colorado su Italia 1, condotto da Paolo

Ruffini e Belen Rodriguez, per sei edizioni consecutive con il personaggio Pistillo e il suo

trio Okea.

Un omino dalla carica esplosiva smisurata, capace di incantare il pubblico di ogni età

senza dire una parola, il personaggio di Pistillo, con il suo Frac, pantaloncini corti e bastone

alla mano, si ispira alle raffinate maniere di Charlie Chaplin e all’eleganza di Fred Astaire,

con le virtù di un clown tanto romantico quanto folle.

Attraverso la loro fantasia e l’irrefrenabile voglia di divertirsi, Pistillo e Andrea Russo,

guideranno il pubblico del Teatro Doglio alla scoperta di un castello infestato da dispettosi

fantasmi, tenebrosi vampiri e pelosissimi lupi mannari. Sommersi in un mondo di sortilegi, urla, ragni gommosi e colpi di scena, si scoprirà che la paura non fa paura, anzi…

Un’esperienza imperdibile per tutta la famiglia che farà tremare dalle risate, in scena

sabato, 30 Ottobre 2021 alle 16:00 ed alle 18:30 e domenica 31 Ottobre 2021 alle 11:00 ed alle 16:00.

I biglietti saranno disponibili da domani Venerdì 1 Ottobre nei canali di Box Office Sardegna

(www.boxofficesardegna.it) e in tutti i punti vendita autorizzati. Per eventuali info e

prenotazioni, sarà possibile contattare il BoxOffice al numero 070657428

Si suggerisce un abbigliamento a tema per i bambini.