L’attuale situazione relativa alla pandemia ha completamente spostato l’attenzione di tutti su chi sia a favore e chi contro il green pass. Prima il discorso era legato esclusivamente alla vaccinazione mentre il principio di tutti questi tumulti è stata l’esistenza stessa del covid-19 del quale ci fu pure chi negò l’esistenza. Così abbiamo sentito ogni parere, ognuno a suo modo ragionevole, ma con un vera e propria valanga di reciproche accuse per chi avesse il parere migliore, lo studio migliore, la statistica migliore.

Nel mezzo di tutto questo ci sono ad ogni modo delle verità inconfutabili che in pochi si sono presi la briga di far conoscere alle persone come il fatto che l’uomo convive con virus e batteri da sempre, così come ogni altra forma vivente. La conoscenza di che cosa siano virus e batteri può essere approfondita, ma le informazioni di base sono quelle che consentono ad ognuno di intraprendere misure preventive. D’altra parte, che il funzionamento di questi minuscoli “corpuscoli” sia sconosciuta ai più è testimoniato dal fatto che fino ai primi mesi del 2020, l’idea di isolarsi in presenza di raffreddore o influenza più in genere, non faceva propriamente parte della nostra cultura e si sbaglia di poco nell’affermare che “più o meno tutti siamo andati a lavoro nonostante un po’ di influenza”.

Ispirati da quanto disse L. Ron Hubbard, “Un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”, i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology stanno portando avanti da mesi iniziative volte a dare le conoscenze di base su cosa siano e come si diffondano virus e batteri informando di settimana in settimana migliaia di persone. Nonostante a Cagliari siano già stati distribuiti gratuitamente oltre 15000 libretti informativi, questo gruppo di volontari prosegue con le sue attività e, già nella serata di martedì 12 ottobre a Cagliari, una nuova distribuzione di materiale informativo garantirà a centinaia di persone di avere queste informazioni di base. E’ certo il fatto che convivere con gli attuali protocolli comporti qualche disagio, ma è altrettanto certo che il protrarsi di questa situazione dipenda dall’essere capaci di prevenire la diffusione di virus e batteri e per farlo è necessaria la conoscenza di base.