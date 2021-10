Cagliari. Furto aggravato: siciliana e bambina 12enne denunciate dai carabinieri

Ieri sera a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di un intervento richiesto alla centrale operativa di via Nuoro su utenza 112, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato una trentenne, nata in Sicilia e una bambina dodicenne nata a Carbonia, entrambe Rom e domiciliate a Selargius in località Pitz’e Pranu.

Le 2 introdottesi all’interno del supermercato Iperpan di Via Sardegna ad Assemini, si erano impossessate di diverse bottiglie di birra e, dopo averle occultate all’interno delle borse in loro possesso, avevano oltrepassato la barriera delle casse, ove erano state fermate dai militari nel frattempo chiamati ed intervenuti.

La merce rubata è stata restituita al responsabile del punto vendita.