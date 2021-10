Cagliari. Concerto Polifonica Karalitana: Dal Gregoriano ai giorni nostri

Basilica di San Saturnino – Cagliari.Sabato 23 ottobre 2021, alle 17.00

Arte e musica insieme in un’atmosfera rarefatta e decisamente originale. La Direzione regionale Musei Sardegna, sabato 23 ottobre 2021, alle 17.00, nella Basilica di San Saturnino, in piazza San Cosimo, a Cagliari, organizza un concerto di musica sacra che sarà eseguito dal coro della Cappella Musicale della Cattedrale di Cagliari, la Polifonica Karalitana, diretta dal M° Mons. Gianfranco Deiosso, dal titolo Dal Gregoriano ai giorni nostri.

Ideato come percorso culturale e spirituale in uno dei luoghi più suggestivi della città di Cagliari, la Polifonica Karalitana proporrà un repertorio che guiderà lo spettatore attraverso i secoli: dal gregoriano passando per la polifonia fino ai giorni nostri.

“Sarà un’occasione speciale – afferma il direttore Gianfranco Deiosso – perché la musica sublima l’atmosfera rarefatta della Basilica e aggiunge al godimento dei capolavori storico-artistici della città di Cagliari, l’aura spirituale per la quale erano stati concepito”.

Ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale della Direzione regionale Musei Sardegna ai seguenti indirizzi:

https://musei.sardegna.beniculturali.it/

https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna