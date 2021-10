Cagliari: Carabinieri trovano per caso droga nell’ascensore

Cagliari, via Schiavazzi. Attorno alle ore 0:03 di stanotte i Carabinieri di San Bartolomeo, hanno accidentalmente rinvenuto nell’ascensore di una palazzina 10,5 grammi di sostanza stupefacente – verosimilmente cocaina e 8,56 grammi di presumibile eroina brown sugar.

Durante un controllo di routine di persona sottoposta alla misura cautelare della detenzione domiciliare, hanno accidentalmente rinvenuto occultati nel vano delle porte scorrevoli dell’ascensore i due involucri, collocati dentro un buco.

Doveva trattarsi di dosi destinate allo spaccio, che qualcuno aveva lasciato lì allo scopo di procedere a delle cessioni in orario notturno.

Non è possibile allo stato attribuire a qualcuno la proprietà della sostanza, che è stata impacchettata, repertata e verrà custodita in una cassaforte in caserma, fino alle analisi di laboratorio e al successivo Decreto della Procura della Repubblica, che ne disporrà la distruzione.