Cagliari, arrestato con 1 kilo e mezzo di droga

Polizia di Stato di Cagliari: cocaina e eroina nella cassaforte di casa. Arrestato dai Falchi un pregiudicato di 43 anni con 1 kg e 200 gr. di droga

Un pregiudicato cagliaritano è stato arrestato in flagranza di reato dagli uomini della Squadra Mobile di Cagliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno del suo appartamento, nel quartiere CEP, la polizia ha trovato 530 gr. di eroina e 700 gr. di cocaina.

I “Falchi” della Mobile lo tenevano sotto controllo da alcuni giorni e ieri pomeriggio hanno deciso di intervenire.

Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato alcune dosi di cocaina nella tasca di un giubbotto e, dentro una cassaforte, in camera da letto, cocaina purissima e eroina, pronte per essere suddivisa in dosi.

L’uomo è stato condotto nel carcere di Uta (CA).