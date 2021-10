Bottas conquista la pole position del Gp di Turchia

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas conquista la pole position nel Gran Premio di Turchia. Sul tracciato di Istanbul, il pilota finlandese della Mercedes arriva alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton (1’22″868), ma vista la penalità del britannico scatterà dalla prima casella della griglia. Lo stesso Hamilton partirà undicesimo dopo il cambio del motore endotermico.

Prima fila anche per l’olandese Max Verstappen (Red Bull), che paga 0″328 dal rivale per il titolo. Splendida seconda fila per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc che scatterà terzo (+0″397) davanti al francese Pierre Gasly (Alpha Tauri). L’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz, out nel Q2, partirà dal fondo della griglia domani in gara per via del cambio di power unit. Deludente qualifica per l’australiano Daniel Ricciardo, 16° e fuori già nel Q1 con la sua McLaren.

(ITALPRESS).