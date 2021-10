Bonus Casa: Confartigianato Sardegna richiede proroga

BONUS CASA – Da Confartigianato Edilizia Sardegna la richiesta della loro proroga e un decalogo per confermarli. Lai e Meloni (Presidente Confartigianato Sardegna): “Devono essere riconfermati tutti e ampliati al 75%: sostengono la crescita degli investimenti in

abitazioni”. Le detrazioni valgono 390milioni di euro l’anno. Nel Sistema Casa della Sardegna lavorano 22mila imprese e oltre 40mila addetti.

I bonus casa, in scadenza al 31 dicembre prossimo, sono riapparsi

nell’agenda del Governo nella bozza di Manovra di Bilancio 2022. Messi

in ombra dal superecobonus 110%, i vari bonus casa al 50%, ecobonus

per singole unità immobiliari al 65%, bonus mobili e bonus verde, da

una prima lettura del Documento, parrebbero essere confermati per

altri 3 anni. Non così il bonus facciate, che verrebbe cancellato.

Secondo gli ultimi dati disponibili sulle detrazioni, nel 2018 in

Sardegna, per ristrutturazioni ed ecobonus sono stati attivati

investimenti per 390 milioni di euro.

Gli effetti degli interventi sulle detrazioni edilizie, anche

nell’Isola ricadono su una ampia platea di imprese della filiera, che

comprende edilizia, installazione di impianti e altri lavori

specializzati nelle costruzioni, produzione di manufatti per

l’edilizia e i servizi immobiliari e degli studi professionali di

ingegneria e architettura; il Sistema Casa della Sardegna, infatti,

offre lavoro a oltre 22mila imprese, di cui 13mila artigiane, e più di

40mila addetti.

advertisement

“Per noi vanno tutti riconfermati anzi, se è possibile, ampliati nella

loro detrazione, magari parificandoli tutti al 75% – commenta Maria

Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – da oltre

20 anni questi incentivi, man mano rimodulati e innovati, hanno

consentito la tenuta delle attività del settore delle costruzioni e

dell’indotto, soprattutto negli anni più bui della crisi”. “Per questo

– continua la Presidente – abbiamo il timore che la ripresa in corso

possa venire rallentata dal ridimensionamento di questi interventi

fiscali espansivi che, in modo tangibile, stanno sostenendo la

crescita degli investimenti in abitazioni”.

“Vanno, al contrario, nella direzione giusta – sottolinea Giacomo

Meloni, Presidente di Confartigianato Edilizia Sardegna – le

risoluzioni parlamentari sulla Nota di Aggiornamento al DEF 2021

(Nadef) approvate la scorsa settimana, nelle quali si indica la

necessità di una proroga dei vari bonus edilizi”. “Tutto questo però

richiede una strategia temporale più ampia, che vada oltre ai continui

rinnovi annuali dei bonus e che sia coerente con la tempistica reale

degli interventi edilizi – conclude Meloni – dalla progettazione alla

chiusura del cantiere passano spesso parecchi mesi”.

Il Decalogo

Confartigianato Edilizia ha stilato un decalogo dove

riporta i 10 validi motivi per confermare nella prossima legge di

bilancio il pacchetto di bonus edilizi.

1.Ripresa trainata dalle costruzioni, necessarie per sostenibilità

debito pubblico

La ripresa in corso, condizione per il miglioramento dei conti

pubblici e la sostenibilità del debito pubblico, è trainata dal

dinamismo degli investimenti in costruzioni. Un rallentamento del

tasso di crescita dell’economia metterebbe a rischio la riduzione del

rapporto debito/PIL.

2. Non solo superbonus: ripresa in corso sostenuta da tutti i bonus edilizia

La ripresa nelle costruzioni è sostenuta, oltre che dal superbonus del

110% – che al 30 settembre registra oltre 46 mila interventi per 5,1

miliardi di euro per lavori già eseguiti – dal crescente utilizzo

degli altri incentivi fiscali per l’edilizia: nei primi sette mesi del

2021 le entrate tributarie delle ritenute a titolo di acconto sui

bonifici per beneficiare di oneri deducibili o detrazioni –

prevalentemente generate da incentivi per ristrutturazioni ed ecobonus

– salgono del 23,9% rispetto alla media del triennio pre-Covid-19

(2017-2019).

3.Le detrazioni per le ristrutturazioni sostengono l’87% degli

investimenti incentivati

Il bonus casa è di grande importanza per l’attivazione della domanda:

secondo l’ultimo rapporto della Camera dei deputati sugli incentivi

per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio

edilizio, le detrazioni per il recupero edilizio determinano l’87,2%

degli investimenti incentivati e mediamente attivano 22,3 miliardi di

investimenti all’anno, il 45% in più dei 15,36 miliardi previsti dal

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per gli interventi per

l’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici.

4.Espansione fiscale della manovra 2022 garantititi solo da proroga

bonus edilizi

La manovra 2022-2024 dovrebbe accelerare la dinamica degli

investimenti in costruzioni, il cui tasso di crescita annuo nel

periodo passa dal +4,6% all’anno a politiche invariate, al +5,1%

comprendendo gli effetti della prossima legge di bilancio, come

documentato nell’ultima Nota di aggiornamento al DEF. Per sostenere

questo alto profilo della crescita appare necessaria – come ha già

indicato dal Parlamento – la proroga dei bonus edilizi per le

abitazioni.

5. Ampio consenso in Parlamento per la proroga

Come anticipato in apertura di questo articolo, le risoluzioni sulla

Nota di aggiornamento al DEF approvate da Camera e Senato hanno

indicato la proroga dei vari bonus edilizi (qui il resoconto della

seduta del Senato dello scorso 6 ottobre con votazione della

risoluzione).

6.Parco edilizio è vetusto, con scarsa performance energetica

Gli interventi sul parco edilizio, sostenuti dagli incentivi fiscali,

sono essenziali per la transizione ecologica. Oltre il 65% della

superfice delle abitazioni esistenti ha più di 45 anni, ovvero è

precedente al 1976, anno della prima legge sul risparmio energetico.

Le detrazioni, in articolare quelle previste dal bonus facciate,

migliorano della qualità dell’ambiente delle città e riducono le

situazioni di degrado.

7.La riqualificazione degli edifici è essenziale per la transizione green

Il settore civile pesa per il 38% della riduzione totale di emissioni

previste da Piano nel prossimo decennio. Nello scenario delineato dal

Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il

contributo più significativo alla riduzione delle emissioni è

rappresentato dai settori dei trasporti (al 2030 in riduzione per 21

MtCO2eq rispetto allo scenario base del 2020) e dal civile,

residenziale e terziario; in quest’ultimo settore la riduzione delle

emissioni di 20 MtCO2eq, pari al 27,8% in meno, riflette

“l’accelerazione attesa nel ritmo di efficientamento degli edifici

esistenti, rafforzata da una maggiore diffusione di interventi di

riqualificazione profonda“.

8. Creazione di occupazione

Secondo il rapporto della Camera dei deputati sugli incentivi

orientati al recupero e la riqualificazione energetica degli edifici,

infatti, “gli investimenti attivati attraverso le detrazioni fiscali

assorbono, considerando anche l’indotto delle costruzioni, 382 mila

occupati in media annua”. Gli effetti anticiclici degli interventi

fiscali sono necessari per rilanciare la filiera dell’edilizia che

nell’arco del decennio pre-Covid-19 ha perso 935 mila occupati.

9.Sostegno ad un comparto con imprese ad alta crescita della produttività

La crescita economica indotta dagli incentivi fiscali si associa ad un

marcato aumento della produttività: nell’arco dell’ultimo quinquennio

(2015-2020) il valore aggiunto per ora lavorata nelle costruzioni sale

del 6,1% a fronte di un +1,3% della media dell’Ue a 27.

10.Gli incentivi interessano una filiera con oltre 2 milioni di

addetti, più di 8 su 10 nelle MPI

Gli effetti degli interventi sulle detrazioni edilizie ricadono su una

ampia platea di imprese della filiera – che comprende edilizia,

installazione di impianti e altri lavori specializzati nelle

costruzioni, produzione di manufatti per l’edilizia e i servizi

immobiliari e degli studi professionali di ingegneria e architettura –

che danno lavoro a oltre 2 milioni di addetti, con un’alta presenza di

micro e piccole imprese: più di 8 occupati della filiera su 10 sono

impiegati in MPI.