Blue Tongue, Piana: “estendere indennizzi al comparto bovini”

Cagliari, 18 Ottobre 2021 – Commenta così Tore Piana, Presidente del Centro Studi Agricoli: “apprendiamo da ambienti politici Regionali, che il Consiglio Regionale all’interno della Legge Regionale Omnibus, sta definendo gli stanziamenti per indennizzare il comparto Ovi-Caprino colpito dal Virus della Blue Tongue , con uno stanziamento di 13 milioni di Euro per danni Diretti e Indiretti, nonché per l’esame PCR, per acquisto di repellenti e per la profilassi vaccinale.

Gli indennizzi non devono limitarsi al solo comparto Ovi-Caprino ma devono essere estesi anche al comparto bovino, in modo particolare a quello della linea da Carne.

Gravemente colpito da vari divieti di movimentazione a causa della Blue Tongue, anche per la vendita fuori regione a aziende da ingrasso.

advertisement

Per questo motivo chiedo al Consiglio Regionale e all’Assessore regionale all’Agricoltura l’inserimento, all’interno dell’emendamento previsto per oggi, di una dotazione finanziaria destinata ai danni diretti e indiretti per il comparto Bovino” – conclude Tore Piana.