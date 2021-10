Blitz della Polizia, trovata 1 tonnellata di marjuana

Polizia di Stato di Cagliari: Blitz della Polizia di Stato all’alba. Dentro un capannone trovata 1 tonnellata di marjuana in essicazione. Nuoro, sequestrate 6300 piante di marijuana nelle campagne di Orosei: arrestate tre persone.

Sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri, nelle campagne di Orosei (NU), tre allevatori di Orosei di 52, 26 e 18 anni con l’accusa di produzione e traffico di marijuana.

Gli uomini della Squadra Mobile di Cagliari, Gruppo Falchi, in collaborazione con la Squadra Mobile di Nuoro hanno sequestrato un’azienda agricola in località “Sos Alinos” dove era stata messa a dimora una coltivazione di 6.300 piante.

All’interno di un enorme capannone i tre avevano appeso le piante su alcuni cavi di acciaio per essiccare. Un’altra parte del raccolto era stata già divisa e confezionata per la distribuzione illegale. Il capannone era stato preso in affitto dagli arrestati.

Dalle prime analisi a campione, le piante avevano valori di principio attivo in media 10 volte superiori al limite massimo consentito.

Al termine della lavorazione la piantagione avrebbe prodotto oltre 1 tonnellata di marijuana essiccata, per un valore di mercato di circa un milione e mezzo di euro.

Il deposito era punto di rifornimento per l’intera Sardegna.

Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari su ordine della Procura della Repubblica di Nuoro.