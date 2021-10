Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu promuove “Il Kayak d’aMare”

L’8 ottobre 2021, ore 16:30, a Cagliari, la Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu, nell’ambito delle attività di promozione della lettura, in collaborazione con la Cooperativa Socioculturale, propone un evento dedicato a particolari categorie di lettori: gli appassionati di attività sportive che si svolgono in mare.

L’evento, dal titolo Il Kayak d’aMare. Incontri ravvicinati tra il mare e la biblioteca. Mostra bibliografica, proiezione di filmati, letture di viaggio.

Mostra bibliografica

Sarà allestita una mostra bibliografica a tema relativa al posseduto in biblioteca sull’argomento del Kayak, Surfski e sport affini.

Relatori

Durante la serata interverranno quattro relatori che a vario titolo esporranno l’argomento trattato da diversi punti di vista:

Luca Basciu illustrerà alcuni aspetti delle nuove tecniche costruttive di un kayak. La presentazione sarà integrata dalla proiezione di un filmato.

Emanuela Congiu illustrerà alcune tecniche per pagaiare in sicurezza su un kayak. Le illustrazioni saranno fornite su di un kayak che sarà messo a disposizione dagli istruttori.

Simone Toro esporrà alcuni aspetti relativi alla propria esperienza agonistica di questa disciplina.

Carlo Coni racconterà della sua esperienza durante un viaggio in kayak: il periplo della Sardegna in 32 giorni. Dagli appunti di questo viaggio è stato tratto un libro, alcune di queste pagine saranno riproposte durante la serata.

advertisement

Letture a tema

Dopo ogni intervento sarà proposta una lettura a cura di Francesca Ismaélle Cogoni appassionata di lettura espressiva, scrittura creativa, teatro sensoriale e recitazione microfonica.

Obiettivi

Scopo di questo evento è quello di promuovere la biblioteca e la lettura in generale attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico e documentario, di far conoscere gli spazi della biblioteca ad un pubblico sempre più vario ed articolato e quello più strettamente educativo, diffondere i valori sottesi alle discipline sportive ed al rispetto per il mare.

Destinatari

La partecipazione a questo evento è gratuita e aperta a tutti previa prenotazione per un massimo di 60 utenti. Per poter accedere al cortile interno della Biblioteca sarà richiesto il possesso del green pass in conformità a quanto richiesto dall’attuale normativa vigente.

Dove

L’8 ottobre 2021, ore 16:30 a Villa Clara, all’aperto, in una delle corti antistanti la Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu, sulla sommità del Parco di Monte Claro della Città Metropolitana di Cagliari.

Come arrivare: a piedi ingressi pedonali da via Cadello o da via Mattei; in auto da via Romagna – Cittadella della Salute.