Benvenuto Bai: l’evento nel borgo di Ussassai unisce ecologia e turismo

Domenica 10 ottobre 2021, dalle ore 8.30 alle 22.30, a Ussassai, nell’area della Chiesa campestre di San Salvatore, si svolgerà l’evento targato Benvenuto Bai “Geniali, saper fare e talenti creativi, orgoglio delle comunità locali”.

La Giornata Nazionale BAI – giornata nazionale borghi autentici d’italia- nel Borgo Autentico di Ussassai si svilupperà con due iniziative, distinte ma unite da un filo conduttore:

a) “Ussassai si differenzia”, progetto ecologico ideato dai giovani del paese, dedicato alla pulizia di alcuni siti d’interesse naturalistico.

b) Giornata di promozione paesaggistica, turistica ed enogastronomica del territorio.

Nel rispetto delle norme anti-covid a Ussassai la Giornata Nazionale si svolgerà nel complesso della Chiesa romanica di San Salvatore, risalente al XII secolo, attorno alla quale si trovano le “posadas”, caratteristiche casette in pietra che ospiteranno i laboratori degli artisti e artigiani locali, per vivere un vero percorso esperienziale a contatto con la ricchezza della tradizione ussassese e ogliastrina-barbaricina in genere.

PROGRAMMA

Ore 8.30 – Vari punti d’incontro (distinti per gruppi): Dopo una rapida formazione i volontari si dirigeranno verso i siti prescelti per la pulizia del territorio, con l’ausilio dei mezzi comunali per la raccolta dei rifiuti. Ai partecipanti il Comune fornirà guanti e attrezzature.

Ore 8.30 – Loc. “San Salvatore”: Allestimento delle “posadas” e apertura dei laboratori, dove i visitatori potranno partecipare alle attività e ammirare le esposizioni, oltre che acquistare i prodotti artigianali, gastronomici, incluse le famose mele locali “Trempa orrubia”. Per l’occasione sarà visitabile anche l’antica chiesetta di San Salvatore.

Ore 12.00 – Loc. “San Salvatore”: Lezione sulla fruizione consapevole del territorio montano, comprese le norme antincendio, a cura del Servizio Territoriale Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Territoriale di Lanusei.

“SMURZU” (pranzo al volo): sarà possibile acquistare i prodotti tipici locali presso le varie “posadas”.

Ore 16.00 – Località San Salvatore: Presentazione del libro “Mandigos, gustos e licanzas”. Quattro volumi realizzati dall’Agenzia Laore Sardegna con le ricette più rappresentative della tradizione dell’isola. Tra queste l’eccellenza ussassese, ben rappresentata da “strippiddi” e “coccoi prena”.

MUSICA E TRADIZIONI

La Giornata sarà accompagnata dai suoni e i colori della tradizione sarda con i maestri di organetto e launeddas, nonché dall’abito tradizionale di Ussassai, indossato dagli abitanti della comunità.

STAND

In occasione della Giornata BAI si invitano tutti i commercianti, i titolari di pubblici esercizi e gli hobbisti a diventare i protagonisti del nostro evento con i propri prodotti! Gli stand saranno aperti alla vendita di prodotti di artigianato, l’organizzazione di mostre e la promozione della propria azienda o associazione.

Le attività previste non comportano alcun costo di iscrizione.

È richiesta la prenotazione per i volontari per la pulizia del territorio.

Per accedere agli spazi chiusi delle “posadas” e alla Chiesa campestre di San Salvatore è richiesta l’esibizione di Green Pass e/o esito tampone negativo.

ISCRIZIONI

Per partecipare alle iniziative è necessario contattare la Pro Loco di Ussassai entro mercoledì 6 ottobre 2021:

E-mail: prolocoussassai@tiscali.it – antonella.mura@live.it – tel: 3455780588- 3287260057

oppure

Sandro Deplano – Assessore Comunale al Turismo, Associazioni e Sport

E-mail: sandrodeplano@live.it – tel. 3336839794

L’Evento è organizzato dal Comune di Ussassai con la partecipazione di:

– APS Pro Loco Ussassai- Associazione “Trempa Orrubia”- Associazione “Andalas de Amistade”- Compagnia Barracellare e di Protezione Civile di Ussassai – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale- Comando Stazione Carabinieri di Ussassai- Associazione Volontari Seui-Ussassai.