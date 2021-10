Baradili: spettacolo “Amori da palcoscenico”

Venerdì 15 ottobre 2021 si chiude a Baradili la rassegna “ASPETTANDO L’AUTUNNO TRA MUSICA E TEATRO – PRIMA EDIZIONE 2021” organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in sinergia con il Consorzio Turistico Due Giare, il sostegno del Comune di Baradili e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.

Ultimo appuntamento in cartellone, che si terrà in Piazza Santa Margherita alle ore 19.00, lo spettacolo “Amori da Palcoscenico” della Compagnia Teatro del Segno, firmato da Stefano Ledda, con Marta Proietto Orzella, Stefano Ledda e Rossella Faa. Un viaggio sulla giostra delle passioni liberamente ispirato ad alcune delle più celebri commedie e tragedie di William Shakespeare, Edmond Rostand e Carlo Goldoni per un’avvincente pièce in forma di divertissement teatral-musicale.

advertisement

Il pubblico vedrà quindi svolgersi sotto i propri occhi alcune tra le più famose scene d’amore, ma anche quelle meno conosciute, dalle più leggere alle più drammatiche, dal Balcone di Romeo e Giulietta, alla passione di Cirano per la bella Rossana, ma anche la difficile conquista della Bisbetica Lisetta, la morte di Piramo e Tisbe, la gelosia di Otello, gli intrighi de Le Relazioni pericolose: insomma dalla Commedia degli equivoci alla Tragedia, i mille colori dell’intramontabile Amore.

Per assistere allo spettacolo è indispensabile essere in possesso del green pass.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la sala consiliare del Comune in Via Vittorio Emanuele, 5.