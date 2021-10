Assl Olbia: Hub nelle strutture comunitarie per la “dose booster”

OLBIA, 13 ottobre 2021 – Parte oggi in Gallura la somministrazioni della “dose booster” (terza dose) di vaccino nelle comunità alloggio della Gallura.

Si parte oggi da Berchidda e da Tempio Pausania per poi raggiungere tutti le strutture comunitarie del Nord Sardegna.

E’ il personale degli Hub vaccinali di Olbia e Tempio Pausania che si recherà nelle strutture per sottoporre a terza dose sia i pazienti che il personale di residenze sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, come Rsa, comunità, case di cura, case per anziani.

La somministrazioni della “dose booster” di vaccino viene somministrata ai soggetti che hanno più di 60 anni e che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da almeno 6 mesi.